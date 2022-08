Kate e William l’addio a Londra e il messaggio alla Regina Elisabetta: il futuro della Corona è nelle loro mani

Aria di trasloco per Kate e William, i due coniugi sono ormai pronti al trasloco, andiamo a vedere i motivi per cui faranno trasferimento proprio a Windsor e cosa gli ha spinti a tale scelta.

Da oltre 20 anni sono tra le coppie più conosciute ed al tempo stesso solide, si conobbero nel 2001 all’Università, poi in seguito sono nate le frequentazioni, anche se per l’ufficializzazione di tale rapporto passò del tempo

Solo poco prima del loro matrimonio avvenne la notizia, mentre le nozze si svolsero il 29 aprile del 2011 nell’Abbazia di Westminster. In seguito la coppia ha avuto tre figli con cui hanno vissuto a Kensigton Palace, in un palazzo lussuoso e pieno di comfort.

Nel prossimo futuro, il Principe e la sua consorte hanno però in serbo una decisione drastica, abbandonando la vecchia dimora per dei motivi ben specifici, andando ad abitare a Windsor, molteplici le cause di questa nuova opportunità.

La loro scelta

Alle origini della decisione presa dai celebri coniugi, vi sarebbe infatti la possibilità di rimanere più vicini alla Regina Elisabetta, anche lei trasferitasi in quella zona e visti gli impegni istituzionali sempre più impellenti da parte dei duchi di Cambridge nel prossimo futuro.

Oltre alla vicinanza con la Regnante, i nipoti stessi della Regina Elisabetta avranno modo di crescere in modo più adeguato i loro bambini ed al tempo stesso ridurre gli sprechi ed i costi, come auspicato di recente dalla Monarchia, vista la decisione di essere da esempio nei confronti dei cittadini britannici.

Dove andranno a vivere

Il loro trasferimento li porterà nell’Adelaide Cottage situato a Windsor, centro turistico situato nel Berkshire. La loro abitazione si caratterizza infatti per un lusso maggiormente contenuto ed in linea con i dettami imposti dalla Monarchia, avente 4 camere da letto, mentre vi è l’assenza di personale. Costruito nel 1831, il nome è preso dalla Regina Adelaide, la quale aveva scelto l’edificio per viverci.

Una decisione comprensibile visti i tempi, tale da cercare di portare i duchi di Cambridge ad una maggiore modernità, le lavorazioni sulla nuova abitazione in cui andranno a vivere Kate e William sono ormai ad ottimo punto ed entro la fine dell’estate è previsto il trasloco definitivo della coppia.