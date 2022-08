Dai salotti di Barbara D’Urso al GF Vip: Signorini ha scelto lei, ma i social mugugnano

Il conduttore Alfonso Signorini avrebbe chiuso per la nota opinionista dei programmi di Barbara D’Urso per il prossimo GF Vip: ecco di chi si tratta.

Sono ore caldissime sul fronte Grande Fratello Vip: mancano infatti poche settimane ai nastri di partenza della settima stagione del reality cult di casa Mediaset. Il conduttore Alfonso Signorini, sta cercando di chiudere il cast di quest’anno.

Sono diversi i nomi che circolano, in maniera frenetica, negli ultimi giorni ma, al momento, l’unica ufficialità riguarda Giovanni Ciacci, ex protagonista di Detto Fatto e altri programmi. Una delle grandi novità di quest’anno sarà rappresentato dal cambio di guardia alle poltrone degli opinionisti.

Fuori, tra mille polemiche, Adriana Volpe – che recentemente non ha nascosto il suo disappunto – dentro la cantante Orietta Berti. Confermata invece Sonia Bruganelli.

Dal salotto di Barbara D’Urso

Stando a quanto riferisce il sito Gossip.it, che cita una fonte molto vicina a Cologno Monzese, Alfonso Signorini avrebbe chiuso l’accordo con una delle storiche opinioniste dei programmi di Barbara D’Urso. Parliamo della 34enne barese Sarah Altobello, la quale, anni fa, ha anche partecipato a L’Isola Dei Famosi. In passato ha recitato nella serie di Lory Del Santo, The Lady, mentre era diventata nota anche per essere considerata da molti la sosia italiana di Melania Trump.

Gli altri possibili concorrenti

Anche se mancano ufficialità in tal senso, sembrerebbe proprio che sia stato chiuso un accordo per la prossima edizione del GF Vip 7 con diversi protagonisti del piccolo schermo e social nostrani. Tra questi, l’ex di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, l’influencer Asia Gianese, l’attore Max Felicitas e la schermitrice Antonella Fiordelisi.

In lizza per la prossima edizione anche Samantha Curcio che, qualche giorno fa, ha rivelato di aver partecipato al provino per la prossima edizione. Un’altra ex Uomini e Donne è in lista: si tratta dell’ex tronista Jessica Antonini. Infine, dovrebbe sciogliere la riserva negli ultimi giorni Umberto Smaila.