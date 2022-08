GF Vip 7, nuovo indizio di Alfonso Signorini, social sicuri: “E’ lei”

Tra un mese esatto partirà l’edizione numero 7 del GF Vip. Le aspettative anche quest’anno sono molto alte, e Alfonso Signorini da diverso tempo per tenere viva l’attenzione sul reality show pubblica qualche indizio. Questa volta siamo arrivati al 6° che svela il nome di una “vippona”.

Come se il pubblico fosse un detective, Alfonso Signorini ormai da qualche tempo semina indizi per il web per svelare quale saranno i prossimo ospiti del Grande Fratello Vip.

Dall’anello, per passare al telefono con le chiavi e auricolari, ancora il pallone da calcio, il cappello da cuoco con gli utensili da cucina e lo smalto. Tutti piccoli oggetti legati ad alcuni personaggi che animeranno la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Nelle scorse ore, visto che il tempo stringe e il 19 settembre è alle porte, Signorini ha pensato bene di lanciare qualche altro indovinello.

Alfonso Signorini, continuano gli indizi sugli ospiti del GfVip. “Lei” chi è?

“Sesto indizio. Un’altra concorrente distratta al Grande Fratello Vip”, ha scritto il conduttore sul suo profilo Instagram. Ad accompagnare queste parole anche una foto. Signorini ha rivelato qualcosa a proposito della vippona in questione, pubblicando un block notes e una penna. Ma cosa avrà voluto dire con questi dettagli? Chi è il profilo che si cela dietro questi oggetti? Al momento non ci sono altri suggerimenti. Potrebbe trattarsi davvero di chiunque, da un giornalista o opinionista, ma anche uno scrittore o un personaggio che magari si è mostrato spesso in pubblico con penna e block notes. Il popolo del web non demorde e vuole vederci chiaro. Sul web è infatti partito il toto nomi sui prossimi concorrenti del GF Vip 7. Tra i più gettonati figurano quello di Aida Nizar, solita a girare con una penna e un quaderno o block notes, per l’appunto. Se così fosse si tratterebbe di un ritorno per lei nella Casa più spiata d’Italia, dopo aver preso parte alla versione nip condotta da Barbara D’Urso.

E se non fosse lei?

Non tutti però sono certi di questo nome, che di sicuro creerebbe molto scompiglio all’interno della Casa. Molti sono propensi a pensare che si tratti di Elenoire Ferruzzim l’artista trans icona del mondo LGBTQ+ e star di Instagram.

Insomma varie idee, ma al momento la sola conferma, a un mese dall’avvio, resta sempre e solo Giovanni Ciacci. Chi saranno gli altri? Ormai manca davvero poco per scoprirlo.