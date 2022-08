Angelina Jolie aggredita da Brad Pitt? Ecco cosa è emerso dal rapporto dell’FBI

L’eterna lotta tra Angelina Jolie e Brad Pitt sembra prendere pieghe sempre più drammatiche. Di recente, infatti, sono emerse foto e descrizioni – contenute nel rapporto dell’FBI – di ciò che sarebbe accaduto durante un volo su un jet privato nel lontano 2016 che, pare, sarebbe la causa scatenante del divorzio tra i divi di Hollywood.

Sì, oramai lo sappiamo tutti: Brad Pitt e Angelina Jolie non sono più una coppia da circa sei anni. La notizia della separazione tra i due attori è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche se, ovviamente, spesso l’apparenza inganna, ed è probabile che tra Brad e Angelina le cose non funzionassero da tempo.

Nonostante siano trascorsi molti anni da quel lontano 2016, nelle ultime settimane sono affiorate alcune indiscrezioni circa l’affidamento dei loro sei figli. Sembra, infatti, che le due stelle di Hollywood non riescano a trovare un accordo a riguardo. Nella giornata di ieri, giovedì 18 agosto, invece, sono stati portati alla luce nuovi dettagli inerenti al motivo scatenante del loro divorzio; alla goccia, come si suol dire, che ha fatto traboccare il vaso.

Sembra, infatti, che sia stata proprio l’attrice a riaprire il vaso di pandora, rendendo pubbliche le foto di alcune presunte lesioni provocatele dall’ex marito, e diversi altri dettagli. Tali documenti sono contenuti nel rapporto consegnato all’epoca all’FBI. A riportare la notizia è stato Page Six. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

La lite decisiva

Angelina Jolie, dunque, ha di recente reso pubblici alcuni dettagli della terribile lite avvenuta nel 2016, quando lei e il suo ex marito, Brad Pitt, si trovavano a bordo di un jet privato insieme ai loro figli. I dettagli a cui si fa riferimento, per l’esattezza, sono contenuti nel rapporto dell’FBI, e si tratta di racconti, pagine scritte dalla stessa Jolie e foto, raffiguranti le lesioni che Pitt avrebbe causato ad Angelina in tale occasione. Secondo quanto riportato da Page Six, dal rapporto è emerso che Angelina ha raccontato all’FBI che Brad Pitt ha bevuto durante il volo, e che dopo averle urlato contro nel bagno dell’aereo e averla strattonata afferrandole la testa e le spalle, l’ha spinta contro il muro, imputandole di essere la causa della loro famiglia rovinata.

La reazione dei figli e le lesioni riportate dall’attrice

Sempre da quanto emerso dal rapporto dell’FBI, Page Six ha riportato anche che a causa delle urla provenienti dal bagno, due dei sei figli degli ex “Brangelina” hanno chiesto alla mamma se stesse bene; a rispondere, però, sarebbe stato Brad Pitt: “No, la mamma non sta bene. Sta rovinando questa famiglia. È pazza!”. A questo punto, stando sempre al racconto che Angelina Jolie ha consegnato all’FBI, uno dei bambini, rivolgendosi all’attore, ha affermato: “Non è lei, sei tu!”. Dopo la frase pronunciata da uno dei suoi figli, dal rapporto è emerso che Pitt si è diretto verso i bambini, che la Jolie ha provato a fermarlo e che, a sua volta, è stata scaraventata sui sedili dietro di lei.

Nel rapporto, inoltre, sono state allegate anche delle foto in bianco e nero delle lesioni che l’attrice avrebbe riportato: ferite alla schiena e al gomito; lividi e un’ustione sulla mano sinistra.