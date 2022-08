Netflix prepara per settembre un catalogo da urlo che riporta incollati sul divano

Ha perso la leadership nel 2021, superato dal velocissimo Disney+, ma rimane pur sempre uno dei colossi delle OTT che hanno cambiato il modo di guardare la tv (e non solo), portando praticamente tutti a guardare un evento, una film o una serie, in streaming. Netflix prova a rispondere ai competitor con la qualità.

Il settembre di Netflix sta tutto in un catalogo da urlo, che intende riportare i suoi utenti incollati sul divano, ma anche su una sedia o su un letto, tanto ormai con le OTT si può guardare tutto, ovunque.

Una condotta da dieci per i film, tanti ce ne saranno su Netflix a settembre. Altrettanti le serie tv, dove sono compresi anche i reality, per provare a rialzarsi dopo un inizio 2022 nefasto per la società statunitense operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento.

Spicca Cobra Kai 5: nessuna pietà!

Si comincia con Love in the Villa, Innamorarsi a Verona. E’ un film del 2022 diretto da Mark Steven Johnson, con Kat Graham, Tom Hooper, Raymond Ablack, Laura Hopper ed Emilio Solfrizzi. Quasi due ore di film, dove una giovane donna (Kat Graham) parte per Verona dopo essersi lasciata con il fidanzato: nella città dell’amore scopre che la villa che ha prenotato è stata affittata per errore anche a un inglese cinico e molto affascinante (Tom Hopper) con il quale dovrà condividere la vacanza.

Il giorno dopo, ecco il Festival dei Cantastorie, film drammatico di un’ora e 42’, con Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen e Laçin Ceylan: l’inatteso riavvicinamento tra un musicista itinerante e suo figlio riapre vecchie ferite mentre i due intraprendono un lungo viaggio verso… un Festival di Cantastorie. Untold: la regata del secolo, End of The Road, la Casa fra le Onde, Do Reverge, Athena, Blonde, Entergalactic e Rainbow completano quella bella decina dei film su Netflix a settembre.

Fra le Serie TV spicca Cobra Kai 5, 30 anni dopo dopo quanto accaduto al torneo di Karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l’impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile “nessuna pietà”. Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

Sempre a settembre anche Off The Hook, Skam Italia, Il Diavolo In Ohio, Dated And Related, Non Sei Niente Di Speciale, Narcosantos. E ancora, Fate: The Winx Saga S2; Wanna e Snabba Cash.

