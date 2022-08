Il Paradiso delle Signore 7, Alessandro Tersigni svela: “Svolta per Vittorio Conti, lui…”

A pochi giorni dai primi episodi de Il Paradiso delle signore 7, ci ha pensato Alessandro Tersigni a svelare novità sul suo personaggio, vale a dire Vittorio Conti, parlando di svolta nei prossimi appuntamenti della fiction da parte dell’imprenditore.

Da quando ha avuto inizio la fiction, il personaggio di Vittorio Conti è stato sempre al centro dell’attenzione, considerando la sua decisione alla fine della seconda stagione di rilevare il negozio Il Paradiso delle signore, su cui nel corso degli anni dovrà affrontarne la gestione tra i suoi alti e bassi.

A livello sentimentale, il giovane imprenditore ha vissuto diverse storie, dal matrimonio sfiorato con Andreina per i motivi giudiziari di lei e con cui ha dovuto cedere le quote del negozio ad Umberto, a quello consumato con Marta, ma il suo tradimento con Dante porterà inevitabilmente alla fine del loro legame.

Nel corso della stagione appena terminata vi è stata invece l’eterna lotta per prendere la guida del negozio, tralasciando per alcuni mesi gli aspetti legati all’amore, ancora turbato dalla fine del suo matrimonio con Marta, ma alcune novità sembrano destinate ad esserci in seguito.

Cosa accadrà al suo personaggio

In una recente intervista, l’attore Alessandro Tersigni ha fatto capire come vi saranno circostanze particolari, tali da indurre il suo personaggio ad avere una svolta, anche da un punto di vista sentimentale.

Le quote del Paradiso delle signore saranno nel frattempo passate da Umberto ad Adelaide, la donna sembra infatti propensa a volersi vendicare di Flora e nella vicenda punta a coinvolgere lo stesso Conti, pronto a conoscere una nuova persona.

Sviluppi e scenari futuri della serie

Il suo nuovo rapporto potrebbe riguardare una new entry della soap italiana, vale a dire Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, in queste settimane sono ormai a buon punto per le riprese della settima stagione, ed oltre all’ingresso di 2 nuove Veneri, farà ritorno nei nuovi episodi anche Maria, in fuga dal marito.

Per la visione dei nuovi appuntamenti bisognerà invece aspettare il 12 settembre, quando verranno trasmessi i primi episodi de Il Paradiso delle signore 7 su Rai Uno a partire dalle 15:55, in modo tale da capire cosa accadrà a Vittorio Conti ed agli altri personaggi.