Uomini e Donne, Veronica e Matteo convolano a nozze o no? Lo scatto lascia perplessi [FOTO]

Ci sono novità importanti per Veronica Rimondi e Matteo Farnea, protagonisti a Uomini e Donne, si profila per la giovane coppia l’idea del matrimonio, ecco quale dettaglio non è passato inosservato sui social.

Durante l’ultima stagione del dating condotto da Maria De Filippi sono stati diversi i protagonisti nel corso dei mesi, tra coloro i quali erano presenti nelle edizioni passate ai nuovi ingressi a caccia del partner ideale.

Proprio tra le novità della versione standard del programma pomeridiano su Canale 5 si era presentata Veronica Rimondi, proveniente da Ferrara, laddove lavorava per l’azienda di famiglia dopo essersi laureata.

La ragazza emiliana si era presentata come corteggiatrice e tra gli aspiranti corteggiatori la scelta è poi ricaduta su Matteo Farnea, il quale ha prevalso alla fine su Andrea. Terminato il programma, al di fuori di esso la coppia ha proseguito il proprio rapporto senza intoppi, pronti ormai al grande passo.

Cosa accadrà in seguito

A confermare tali voci ci hanno pensato i diretti interessati, con un semplice messaggio in cui dirà di sì è stato infatti mostrato un anello comparire sul dito della ferrarese e le loro mani intrecciate, testimonianza di come il loro rapporto sia arrivato ad un livello importante.

Tale post è stato pubblicato nelle stories del profilo Instagram del ragazzo, suscitando l’entusiasmo di chi ha seguito le vicende della coppia nel corso delle settimane trascorse ad Uomini e Donne, ponendo anche un quesito sul loro futuro.

Le loro aspettative

Potrebbe infatti riguardare un semplice anello di fidanzamento, anche se la frase in inglese è emblematica su un loro futuro da sposi; rimane invece da capire quando il lieto evento accadrà, nel frattempo la loro storia procede a gonfie vele.

In attesa di capire quando avverranno le nozze tra Veronica e Matteo, manca ormai poco alla nuova stagione di Uomini e Donne, con i partecipanti al dating, tra la versione standard e quella riservata agli Over, speranzosi di ripercorrere la storia della giovane coppia. A fine agosto inizieranno le registrazioni del programma condotto dalla De Filippi, mentre le prime puntate verranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre.