Le regole ferree della Regina Elisabetta che hanno messo in crisi tutti, tranne Kate Middleton: ecco perché

Essere una Duchessa porta dei privilegi ma anche degli oneri, come nel caso di Kate Middleton, andiamo a vedere come si deve comportare la moglie di William e le regole imposte dalla Regina Elisabetta nei suoi confronti, in particolare quando si trova in compagnia della Regnante.

Dal 2011 fa coppia con il Principe William, anche se la loro conoscenza e frequentazione risaliva a diversi anni prima. Pochi mesi dopo avvenne il matrimonio del decennio il 29 aprile, da allora il loro rapporto procede a gonfie vele, ed i tre figli avuti dalla coppia hanno ulteriormente rafforzato il loro legame.

Se l’altra coppia, quella dei Sussex, è scappata negli Stati Uniti, William a differenza del fratello Harry continua a vivere nel Regno Unito, e tra pochi giorni insieme alla moglie si trasferirà a Windsor.

Nella nuova dimora, i Duchi di Cambridge si troveranno maggiormente vicini alla Regina, anche lei trasferitasi in quelle zone, aumentando così le frequentazioni tra Elisabetta e la stessa Kate, la quale deve seguire un determinato protocollo nelle circostanze in cui lei e la nonna di suo marito vengano a trovarsi nella stessa dimora.

Il protocollo da seguire

Anche se negli ultimi tempi la Monarchia britannica ha cercato di diventare maggiormente moderna, come dimostrano la riduzione di costi e sprechi, l’aspetto formale rimane preminente quando ci si trova di fronte ad impegni istituzionali o anche nelle circostanza in cui si incontra la Regnante nel privato.

Sono infatti diversi gli aspetti del protocollo da seguire, partendo dal saluto alla Regina e passando per la posizione delle posate all’apparecchiamento della tavola, fino agli abiti da scegliere in occasione di tali incontri.

Altri vincoli a cui è sottoposta

A queste regole si è dovuta sottoporre nel corso del tempo anche la Duchessa, così come altre avevano già dovuto eseguire prima di lei e per tutti coloro i quali entrano a far parte della Famiglia Reale. In un recente libro, l’ex Segretario Generale della Regina ha raccontato un aneddoto particolare.

Sir William Hesseltine, questo il suo nome, ha rivelato come nessuno di chi si trova a soggiornare con la Regina deve andare a dormire prima di lei. Questa è una delle tante regole dell’etichetta Reale a cui è sottoposta Kate Middleton, mentre in passato Lady Diana, come raccontato nel libro stesso, aveva perplessità nel doverla seguire per via delle serate ritenute troppo lunghe dall’indimenticata Principessa.