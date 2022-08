Urbanista Phoenix, le prime TWS a ricarica solare: prime ed uniche del suo genere

Urbanista ci tiene aggiornati con una nuova proposta che potremmo prendere in considerazione di adottare. Non è male nel complesso e potrebbe tranquillamente esserci di supporto, specialmente se siamo alla ricerca di un nuovo molto simile ed efficiente nella sua integrità. Una novità del genere non deve essere di certo lasciata a sé stessa, ecco perché ne stiamo parlando e soprattutto pensiamo che possa essere una buona soluzione per voi.

Urbanista ha migliorato ancora di più i propri dispositivi, ampliando notevolmente tutta la sua vasta gamma di prodotti audio a ricarica solare. Avevamo visto degli ottimi lanci con le cuffie wireless over-ear a LA, acronimo di Los Angeles, ma adesso la situazione è notevolmente cambiata grazie ad un nuovo arrivo: parliamo degli auricolari TWS, conosciuti anche come True Wireless Stereo.

La loro composizione è unica, difatti vediamo un pannello solare sulla custodia di ricarica. Questo significa soltanto una cosa: la loro autonomia sarà totalmente dipesa da un nuovo sistema che potrebbe, in qualche modo, sia rendere la longevità della batteria di gran lunga diversa che renderla sempre più “piena” nel momento del bisogno. Ma al dettaglio come è composta, e quanto può essere efficiente?

Gli Urbanista Phoenix, ricollegandoci al discorso che avevamo fatto poc’anzi, assicurano sino a 8 ore di riproduzione musicale con la sola carica delle cuffie. nel case vi sono altre tre cariche intere, per un totale quindi di 32 ore. Il pannello, dunque, è posizionato solo su un lato della cassa, quindi bisognerà fare attenzione a come lo si posiziona quando non è in tasca o in borsa.

Le restanti specifiche degli auricolari e il loro prezzo di lancio

Per quanto riguarda il resto, beh, nulla di speciale: è pur sempre un prodotto standard da Bluetooth 5.2 con supporto a due connessioni in contemporanea, ANC, modalità trasparenza, insieme ad un minimo di certificazione contro gli schizzi d’acqua – IPX4 – e porta di ricarica cablata USB-C. Tramite l’applicazione companion si può seguire lo stato del processo di ricarica, sia solare sia cablato, oltre naturalmente al solito gestire dell’equalizzazione dei driver e la personalizzare dei controlli touch.

Non male come prodotto nella sua interezza, specialmente per le comodità che mette a disposizione di tutti gli utenti e per le innovazioni che porta. Non si vede spesso un lancio come questo, ecco perché se n’è parlato approfonditamente. Ma quando arriveranno? Si pensa che saranno pronti negli ultimi tre mesi dell’anno, stando agli annunci ufficiali ovviamente.

Saranno disponibili in due varianti di colore, nera e rosa, e costeranno 149 euro. Ora come ora dobbiamo soltanto comprendere l’effettiva dell’iniziativa: la custodia delle cuffie è stata pensata per passare la maggior parte del proprio tempo in tasca, in borsa, nello zaino o in un altro posto al chiuso dove la luce solare non arriva. È una bella differenza rispetto alle cuffie over-ear Los Angeles, i cui pannelli sono sempre esposti quando le si usa. In tal caso, è esattamente l’opposto.