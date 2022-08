TikTok Stories, arriva la condivisione nativa sui social di Zuckerberg: Instagram e Facebook pronti alla svolta

L’unione fa la forza. Chissà se questo proverbio di stampo italiano sia la miccia che ha fatto scattare l’idea a TikTok di unirsi a Instagram e Facebook, i competitor peraltro del social cinese. Fatto sta che le Stories su Douyin (così viene chiamato TikTok in patria) potranno essere condivise sui social di Mark Zuckerberg.

Facebook e Instagram potrebbero essere impegnati a tentare di clonare TikTok all’interno delle proprie app come Reels, ma una nuova funzionalità lanciata ora da TikTok vedrà il contenuto dell’app video in forma abbreviata apparire in più punti sulle piattaforme di social network di Meta.

TikTok ha confermato a TechCrunch che sta lanciando una nuova funzione di condivisione che consentirà agli utenti di pubblicare le loro storie di TikTok – una funzionalità che sta sperimentando dallo scorso anno – per rivaleggiare con i social network, inclusi Facebook e Instagram.

Una rivoluzionaria opzione

La funzione, sempre secondo Techcrunch, ha iniziato a essere disponibile solo di recente per gli utenti di TikTok, quindi non è detto che tutti gli utenti possano vedere questa rivoluzionaria opzione La mossa, in realtà, potrebbe dare ai contenuti di TikTok una maggiore visibilità sulle piattaforme di Meta, poiché il gigante della tecnologia ha lavorato per ridimensionare i video TikTok ricircolati in Reels.

In particolare, Meta ha consigliato ai suoi creatori di dare la priorità ai contenuti originali su Reels su Instagram e Facebook, notando che i suoi algoritmi sarebbero alla ricerca di filigrane, come quella che TikTok include nei suoi video, ad esempio.

Ripubblicare le storie di TikTok, tuttavia, potrebbe essere un nuovo modo per i creatori del social cinese di condividere il proprio lavoro con i follower su altri social network, senza dover competere per l’attenzione con Reels. La funzionalità, scoperta per la prima volta nelle modifiche scoperte dalla società di informazioni sui prodotti Watchful.ai, introduce una nuova interfaccia di condivisione per TikTok Stories.

In precedenza, gli utenti potevano condividere le loro storie di TikTok direttamente con gli amici di TikTok toccando la loro immagine del profilo nel foglio di condivisione che si apre quando fai clic sul menu a tre punti su una storia.

La stessa interfaccia consentirà inoltre agli utenti di salvare i video sul proprio dispositivo, eliminarlo o modificarne le impostazioni sulla privacy. Ora, questa opzione di condivisione, includerà una serie di app social popolari, oltre a una funzionalità per copiare un collegamento al video, secondo le immagini fornite da Watchful.ai e confermate da TikTok stesso.

