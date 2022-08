15.000 euro per andare a vivere su’isola meravigliosa… in Italia

Quante volte si sono visti articoli con un titolo intrigante titolo riguardante qualche luogo meraviglioso in cui andare a vivere, per poi aprire il pezzo e scoprire che si trattava di un posto dall’altro lato del mondo, assolutamente improbabile. In questo caso l’isola di cui vi stiamo parlando si trova in Italia, un posto meraviglioso che tutto il mondo ci invidia. Meta di turisti da ogni parte del mondo.

Un mare meraviglioso, una terra splendida, uno di quei luoghi magici in cui basta mettervi piede una volta per dimenticare tutto il resto.

Chiudere un capitolo ed iniziarne uno nuovo altrove, quante volte abbiamo fatto questo pensiero. Magari aiutati come in questo caso con 15.000 euro per acquistare oppure ristrutturare una casa in uno splendido luogo italiano. Cambiare vita per andare a vivere su una delle isole più belle d’Europa. C’è infatti la possibilità di acquistare una casa o spostare il tuo domicilio in una delle zone rurali di quest’isola e ricevere fino a 15.000 euro di rimborso per l’acquisto o il rinnovo della dimora in questione.

15.000 euro per trasferirti in una delle isole più belle d’Europa

L’isola italiana di cui stiamo parlando è la meravigliosa Sardegna, non un’isola qualunque insomma. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha lanciato una campagna per poter ripopolare le zone rurali dell’isola. Una splendida opportunità per ridare vigore e nuova linfa all’isola, per poter rinforzare il tessuto sociale ed economico della terra.

Cambia vita e vai a vivere in Sardegna, di cosa si tratta

Il fondo è di 45 milioni di euro, può coprire fino al 50% della spesa d’acquisto o di rinnovo di un immobile, fino ad un massimo di 15.000 euro di incentivo. Ci sono ovviamente dei vincoli, che a ben guardare non sono nemmeno troppi: acquistare un immobile in un comune con meno di 3.000 abitanti e spostare nel comune di acquisto o rinnovo la tua residenza entro 18 mesi dalla transazione. Una scelta che potrebbe sembrare complessa, ma a ben guardare, con il Covid e l’aumento dello smart working, molti potrebbero decidere di compiere una decisione di questo tipo, lavorando da casa, in pace con la natura, in un contesto di tranquillità e in un immobile di tua proprietà, contribuendo anche ad una giusta causa.

Secondo quanto riportato dal sito della Regione Sardegna, Solinas ha spiegato in proposito: “Vincere la battaglia contro lo spopolamento, in favore dello sviluppo locale, è uno degli obiettivi più importanti che stiamo perseguendo dall’inizio della Legislatura, ora declinato anche in una delle principali linee d’azione nella manovra. Per la prima volta si mettono in campo risorse vere e certe necessarie affinché la Sardegna possa combattere con forza e decisione lo spopolamento dei territori e l’isolamento”.