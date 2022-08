Carmen Di Pietro, la confessione dell’ex naufraga: “Quando qualcuno mi invita a cena…”

Ha parlato Carmen Di Pietro sulla sua vita privata e sulla possibilità di avere un fidanzato nel suo prossimo futuro, ecco cosa ha svelato l’ex naufraga a tal proposito e su altre questioni relative alla sua carriera ed alle sue passioni.

Nell’ultima edizione de l’Isola dei famosi è stata tra le protagoniste sino alla fine, quando è giunta all’ultimo appuntamento, classificando al termine del reality show al terzo posto. Un’esperienza durata 99 giorni ed iniziata insieme al figlio Alessandro, ritiratosi dopo 9 settimane per seguire gli studi.

In passato, Camen Di Pietro aveva già partecipato all’Isola, per la precisione nella seconda edizione targata Rai, mentre rimanendo in tema reality, più recentemente aveva preso parte al Grande Fratello Vip.

Riguardo alla sua vita sentimentale, la showgirl lucana ha avuto relazioni molto importanti, tra cui quella con lo storico giornalista Sandro Paternostro, con il quale rimase legata fino alla sua morte. Successivamente è stata insieme per diverso tempo con Giuseppe Iannoni, da cui ha avuti due figli.

Cosa ha dichiarato

Dopo essersi lasciata con Iannoni, la Di Pietro è rimasta single, e come ha spiegato al settimanale Tele Sette, sulla possibilità di avere un nuovo compagno si è dimostrata particolarmente esigente.

Le sue dichiarazioni sono state: “A volte qualcuno mi scrive sui social per una cena, ma io voglio l’uomo all’antica. Mi deve corteggiare ed aprirmi lo sportello della macchina, se non ne troverò uno simile, allora rimarrò single“.

I suoi prossimi progetti

Nella stessa intervista ha poi dichiarato di cavarsela in cucina e di apprezzare molto il cibo, motivo per il quale ha sofferto particolarmente nel reality. Finita l’Isola, nelle prossime settimane l’ex naufraga avrà modo di ritornare in Radio, laddove conduce un programma tutto suo al mattino su Radio Globo.

Oltre alla radio, Carmen Di Pietro potrebbe presto tornare in tv, secondo alcune voci sembra destinata ad essere tra le concorrenti della seconda stagione di Back To School, ma la diretta interessata non si è sbilanciata sulla domanda inerente alla sua possibile partecipazione al programma di Italia Uno, dove i protagonisti sono personaggi famosi pronti a fare ritorno a scuola, preparandosi ad affrontare l’esame di quinta elementare.