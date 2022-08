Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, che succede? “Non verrà mai a trovarti a Londra”

Tra i ricordi più belli che ci ha lasciato la passata edizione de L’isola dei famosi vi è, senza dubbio, l’amicizia nata tra il vincitore del reality Nicolas Vaporidis, e uno degli ex naufraghi più amati dal pubblico, Edoardo Tavassi. Nel corso della loro permanenza in Honduras, Nicolas ed Edoardo hanno stretto un legame senza eguali che, a distanza di due mesi dalla fine del programma, è più solido e compatto che mai, nonostante la lontananza che li separa.

La sedicesima edizione de L’isola dei famosi ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, giovane attore romano che, da alcuni anni a questa parte, ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altre attività. Nicolas, infatti, vive da tempo a Londra, ed è proprietario di un ristorante nel quale si possono trovare piatti tipici della cucina italiana, Taverna Trastevere.

Edoardo Tavassi, invece, è il fratello dell’influencer Guendalina Tavassi, vive a Roma e fino a poco tempo fa era totalmente estraneo al mondo della televisione. Tutto è cambiato, però, lo scorso marzo, quando i fratelli Tavassi hanno partecipato in coppia al reality condotto da Ilary Blasi. La simpatia travolgente di Edoardo non è passata di certo inosservata, ed è entrata dritta nel cuore non solo dei telespettatori del programma, ma anche di molti sui compagni di avventura.

Nicolas ed Edoardo, sull’isola honduregna, hanno condiviso tutto insieme, gioia e dolori, e ora, nonostante vivano a centinaia di chilometri di distanza, i due ex naufraghi continuano a coltivare la loro amicizia, nonostante lo scetticismo nutrito da alcuni a tale riguardo. Ecco, a tal proposito, qual è stata la recente replica di Vaporidis e Tavassi, rivolta proprio a coloro i quali non credevano alla veridicità del legame nato sull’isola.

Di nuovo insieme

Pochi giorni fa, Edoardo Tavassi si è recato a Londra, città nella quale vive e lavora uno dei suoi più grandi amici, l’attore Nicolas Vaporidis. I due, come precedentemente accennato, si sono conosciuti nel corso della sedicesima edizione de L’isola dei famosi. Ritornati alla loro vita reale, i due ex naufraghi hanno dovuto fare i conti con la distanza, ma nonostante le ore di volo, Edoardo ha raggiunto l’attore in Inghilterra, così come testimoniano le recenti Ig stories pubblicate da entrambi. “Non siete amici, dicevano; è tutto finto dicevano; non ti verrà mai a trovare a Taverna Trastevere dicevano… E invece, signore e signori, il mio grande amico!”, ha esordito Vaporidis sul suo profilo Instagram ufficiale.

La vera amicizia va oltre la distanza

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, dunque, stanno trascorrendo alcuni giorni insieme nella capitale britannica, in memoria dei quattro mesi trascorsi insieme sull’isola honduregna.

Come si evince dalle Ig stories pubblicate, i due ex naufraghi appaiono più complici che mai, nonostante la distanza che gli impedisce di poter coltivare la loro amicizia, a tu per tu, in maniera continuativa.