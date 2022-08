Belén Rodridugez, il cambio look è un disastro: “Questo succede quando…”

Godersi le vacanze estive insieme alla propria famiglia è meraviglioso, ma si sa, quando si lascia casa propria, seppur momentaneamente, si rinuncia anche ad alcune comodità come, ad esempio, l’intervento del parrucchiere di fiducia ogni qual volta ce ne sia necessità. Ecco, a tal proposito, cosa è successo alla bellissima Belén Rodriguez, e la nuova acconciatura con la quale la conduttrice argentina si è mostrata sui social.

L’estate 2022, per Belén Rodriguez, è trascorsa all’insegna dei cambiamenti, dell’amore e della famiglia. Dopo la fine della sua relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese – dalla quale è nata anche una bambina, la piccola Luna Marì – la conduttrice ha nuovamente trovato il sorriso accanto all’ex marito Stefano De Martino, nonché papà di Santiago, primogenito della bella argentina.

Dopo una romantica vacanza in barca, attualmente la coppia ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni di agosto sull’isola di Albarella in compagnia, ovviamente, anche dei piccoli di casa. Dopo un primo momento in cui Belén e Stefano hanno preferito non uscire allo scoperto, ora non si nascondono più, come si può evincere dai post e dalle Ig stories pubblicate sui loro rispettivi profili Instagram.

Ed è stato proprio tramite social che, nelle ultime ore, la Rodriguez ha pubblicato una storia in cui appare con un look totalmente stravolto, complice una tinta per capelli… fai da te! Scopriamo insieme, dunque, il nuovo colore di capelli sfoggiato da Belén.

Piccole disavventure estive

“Questo succede quando uno si fa la tinta da solo!”, ha esclamato Belén Rodriguez, divertita, sulla sua pagina Instagram ufficiale. La conduttrice, attualmente, si trova in vacanza con la sua famiglia e, come da lei stessa affermato, ha provveduto da sola ad applicare la tinta sui suoi capelli. Il risultato, tuttavia, probabilmente non è stato quello che la Rodriguez si sarebbe aspettata e la sua chioma, di solito castana, è diventata nera. Probabilmente, al suo rientro a Milano, Belén si affiderà alle sapienti mani del suo parrucchiere di fiducia per tornare come prima, ma anche se così non fosse, oramai non ci sono più dubbi: qualsiasi sia il colore o il taglio dei suoi capelli, Belén Rodriguez è sempre bellissima!

Acconciature e tendenze

Belén Rodriguez non è solo una professionista della televisione, ma anche una vera e propria icona di stile, specialmente per ciò che concerne i capelli. Negli anni, infatti, Belén è stata colei che ha lanciato molte mode: dallo shatush alle iconiche “beach waves”.

Alcuni mesi fa, inoltre, Belén aveva cambiato nuovamente look, optando per una meravigliosa frangetta a tendina.