Arisa, lo scatto in pizzo rosso è mozzafiato: così la cantante festeggia i 40 anni

Arisa, sui social, ha pubblicato uno scatto per ringraziare tutti per gli auguri di compleanno: la cantante ha spento 40 candeline.

Lei è una delle cantanti, personaggi tv e star dei social più amate e seguite dal grande pubblico. Stiamo parlando di Rosalba Pippa, in arte Arisa. La scorsa stagione, la cantante ha partecipato e vinto a Ballando con le Stelle.

Nel programma condotto su Rai Uno da Milly Carlucci, Arisa ha trovato anche l’amore con il ballerino campano, Vito Coppola. Dopo diversi alti e bassi i due hanno annunciato la fine della loro relazione.

Oggi i due, da quanto si apprende, sono rimasti in ottimi rapporti, come testimoniano gli auguri di buon compleanno fatti dal ballerino ad Arisa. Ma, proprio nei giorni scorsi, la cantante non ha nascosto, nel corso di un’intervista, tutto il suo dolore per la fine della relazione.

Il post di Arisa

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Arisa si è mostrata in tutta la sua bellezza. Nel giorno del suo 40esimo compleanno, la cantante ligure ha stupito tutti con un look più scuro: capello lunghi, rossetto e camicetta in pizzo rosso. Scrive l’artista: “Grazie mille a tutti per gli auguri. C’è qualcuno che pensa di essere intelligente, più furbo di me e dei miei amici, consigliato male, finirà peggio”.

I prossimi impegni in tv

Arisa, dal prossimo settembre, tornerà dietro la cattedra di canto del talent cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici. La cantante andrà dunque a sostituire la speaker Anna Pettinelli. Ma potrebbe non essere il solo impegno televisivo della prossima stagione per lei.

Si parla infatti con insistenza della partecipazione della cantante al prossimo Festival di Sanremo 2023, condotto da Chiara Ferragni, Gianni Morandi e Amadeus. Lo scorso anno, la cantante è salita sul palco del Teatro Ariston come ospite. Ma, per molti, Arisa sarebbe anche pronta per un programma tutto suo, da condurre in solitaria, magari in seconda serata. Sarà così? Staremo a vedere.