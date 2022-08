Lady Diana, trema la Famiglia Reale: presto svelati i segreti della Principessa

La morte di Lady Diana, avvenuta a causa di un incidente d’auto a Parigi il 31 agosto 1997, ha sconvolto il mondo intero. Nonostante siano trascorsi quasi venticinque anni da quel tragico evento, il suo ricordo è più vivo che mai, motivo per il quale, a breve, è prevista l’uscita di due nuovi documentari sulla sua vita.

Il primo incontro di Diana con il principe Carlo avvenne nel 1977, ma fu solo nel 1980 che i due iniziarono a frequentarsi. Il figlio di Elisabetta II, infatti, invitò Lady D a numerosi eventi, e fu proprio in quel periodo che la stampa, incuriosita dalla nuova misteriosa presenza femminile nella vita del principe del Galles, scoprì l’identità di Diana, e iniziò a seguire gran parte dei suoi spostamenti.

Il matrimonio tra Carlo e Diana si celebrò il 29 luglio 1981 nella cattedrale di San Paolo a Londra; un anno dopo, il 21 giugno 1982, Lady D diede alla luce il suo primogenito, il principe William, mentre il 15 settembre 1984 nacque il principe Harry. Nonostante la gioia della nascita dei due bambini, il rapporto tra Carlo e Diana iniziò a diventare sempre più difficile e tormentato e, per la prima volta nella storia della famiglia reale, all’inizio degli anni Novanta decisero di separarsi.

Il 31 agosto 1977, a causa di un tragico incidente avvenuto nel tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, Lady Diana non sopravvisse, e come lei, anche il suo compagno dell’epoca, l’imprenditore Dodi Al-Fayed. Nonostante la sua scomparsa, Diana Spencer continua a vivere nel cuore di tutti noi, motivo per il quale, a breve, usciranno due nuovi documentari incentrati interamente su di lei. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

“The princess”

Il primo dei due documentari sulla vita di Lady Diana si intitola The princess, ed è stato prodotto dall’HBO. In Inghilterra è visibile già dallo scorso 30 giugno, mentre in Italia arriverà il giorno del venticinquesimo anniversario della sua scomparsa, il prossimo 31 agosto, e sarà visibile su Sky Documentaries e Now Tv. Tale documentario è stato diretto da Ed Perkins, e racconta tutto ciò che c’è da sapere sulla mamma di William e Harry: dai primi anni di vita fino ad arrivare alla sua tragica scomparsa.

La scomparsa di Lady D raccontata in una serie

Will Jessop e Barnaby Pell, invece, come anticipato da Variety, sono alle prese con un nuovo progetto prodotto da Channel4 e Discovery+. Il titolo provvisorio è Invastigating Diana: death in Paris, e non è ancora chiaro quando potrà essere visibile.

Tutto ciò che si sa, al momento, è che si tratterà di una docu-fiction composta da quattro episodi, nei quali verranno ripercorse le dinamiche della morte della principessa.