In 5 finiranno sotto processo per commenti su Fb su campo rom

Sono cinque gli imputati per aver fatto dei commenti sulla piattaforma social Facebook, in merito a un campo rom.

Cinque persone sono imputate per propaganda e istigazione a delinquere per via di una serie di commenti fatti sulla piattaforma social Facebook contro i rom che si trovano nel campo di Castel Romano.

Ai cinque imputati, da quanto riporta Latina Oggi, imputati che hanno un’età compresa tra 53 e 72 anni, e che vivono tutti tra Sermoneta, Sezze e Latina, la procura ha aggiunto anche un’altra contestazione, ossia l’odio razziale come aggravante, e ha ordinato il processo per le suddette persone.

Tra i messaggi d’odio postati c’erano:«Bruciatelo», «Buttate del napalm, via tutti». Tali commenti erano postati sotto alla notizia che non era avvenuto lo sgombero del Campo Rom.

La notizia era stata postata su un gruppo denominato “Latina Degrado Urbano”. La prima udienza avrà luogo il prossimo anno, ossia il 12 maggio 2023.