Navas ad un passo dal Napoli: ecco il dettaglio che fa esaltare i tifosi

Keylor Navas si avvicina sempre di più al Napoli ed è ora ad un passo: un dettaglio ha fatto esaltare i tifosi azzurri, ecco cosa è successo.

Il portiere del Paris Saint Germain si avvicina a grandi passi a vestire la maglia azzurra del Napoli: un incredibile dettaglio conferma tutto ed esalta i tifosi campani.

Dopo un iniziale momento di sole uscite che aveva gettato nello sconforto i tifosi, il Napoli ha chiuso in pochi giorni un incredibile trio di acquisti che ha rialzato il morale della piazza.

Gli addii pesanti di Koulibaly, Mertens ed Insigne avevano preoccupato i supporters azzurri che vedevano la loro squadra passare da una seria contendente scudetto a quinta forza nei pronostici di molti esperti del settore.

Le ultime settimane hanno però cambiato questo trend con un mercato in entrata che ha imporvvisamente preso quota facendo di nuovo sognare i tifosi del Napoli.

Gli arrivi di Raspadori, Ndombele e Simeone hanno rianimato la fiudica dei tifosi (ottimisti anche grazie ai primi risultati nettamente incoraggianti) ed ora, l’aria intorno al Maradona è decisamente divera rispetto a poco tempo fa.

Come ciliegina sulla torta il Napoli studia ora un nuovo primo portiere di livello. Arenata l’ipotesi Kepa, l’univa strada percorrebile resta quella che porta a Keylor Navas: il suo approdo in Italia sembra sempre più vicino come testimoniato da un inconfondibile indizio.

Navas-Napoli: ci siamo, il portiere si avvicina come testimoniato da un increbile indizio

A Parigi, il binomio tra Navas e Donnarumma non ha di certo giovato in particolare al portiere azzurro, per questo motivo il PSG ha scelto di non blindare l’ex Real Madrid.

L’estremo difensore costaricano è senza dubbio uno dei migliori interpreti del ruolo presenti al momento in Europa e per questo motivo il Napoli ha pensato anche a lui per sostituire Ospina, partito anche lui per termine del contratto.

Dopo settimane di trattative la svolta decisiva potrebbe essere ormai prossima: nel frattempo il PSG non lo ha convocato per la gara di campionato contro il Lille.

Il portiere del club parigino non prenderà parte alla trasferta della terza giornata di campionato ufficialmente per problemi alla schiena ma resta facile pensare che dietro possano esserci motivi legati al mercato e al suo possibile addio.

Nei prossimi giorni la trattativa proseguirà ad oltranza (restano da limare alcuni dettagli contrattuali) ed il Napoli proverà in tutti i modi a convincere Navas ad approdare in Campania per garantirsi così la ciliegina sulla torta di questo ottimo mercato.