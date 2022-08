Clamoroso in Serie A: il campione del Barcellona è ad un passo, tifosi in delirio

Clamoroso colpo di mercato in Serie A: il campione del Barcellona sembra sempre più vicino ad approdare in Italia, tifosi in delirio.

Il club prepara il colpo da novanta che sta mandando in estasi i supporter che ora sognano in grande: il suo arrivo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, trattativa caldissima.

L’assenza di gorsse somme di denaro da spendere sta complicando e non poco il lavoro dei DS di tutta la Serie A.

A differenza del passato, quando il nome del campionato italiano e le grandi possibilità economiche davano possibilità illimitate a tutte le 20 squadre partecupanti, il mercato è composto quasi esclusivamente da colpi low cost e occasioni da cogliere al volo.

I direttori sportivi di Serie A, in particolare quelli delle squadre di bassa calssifica, sono quindi obbligati a guaradre in tutta Europa per capire dove poter investire minime somme di denaro per giocatori dalla buona resa, da questa necessità è nata la moda del nome esotico.

Tanti i nomi dal passato glorioso che si sono accasati in Italia in cerca di un’ultima avventura o di una tranquilla chiusura di carriera nel Bel Paese, tra di loro il più noto resta senza dubbio Ribery, passato alla Salernitana ormai una stagione fa.

Alla lista sta per aggiungersi un nuovo incredibile colpo che nessuno si aspettava: un campione del Barcellona sta infatti per atterrare nello Stivale.

Un colpo clamoroso ed inatteso: i tifosi sognano e l’attesa si fa spasmodica

Una delle situazioni più chiacchierate del mercato estivo è senza dubbio quella del Barcellona.

I problemi economici dei blaugrana sono ormai noti a tutti e per colmarli, e depositare i contratti dei nuovi acquisti, i catalani stanno cercando di vendere quanti più esuberi possibili in queste ultime settimane di mercato.

Uno di loro si avvicina improvvisamente all’Italia: il difensore della Francia Samuel Umtiti.

Il centrale difensivo Campione del Mondo nel 2018 è da tempo in uscita dai catalani e sembra essere sempre più vicino alla neopromossa Lecce per un trasferimento che avrebbe davvero del clamoroso.

Il DS dei giallorossi Pantaleo Corvino sta studiando l’ipotesi del prestito che sembra essere gradita al Barcellona che vuole a tutti i costi liberarsi di almeno parte dello stipendio di Umtiti che potrebbe ora andare ad arricchire il reparto difensivo del club salentino.