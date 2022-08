Ibrahimovic che estate di fuoco: lascia i tifosi a bocca aperta con una trovata incredibile

Estate di fuoco per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha lasciato i tifosi a bocca aperta con una trovata che ha dell’incredibile!

L’attaccante del Milan ha spiazzato tutti i tifosi con un’incredibile trovata per animare la sua estate: ecco il suo modo per rassicurare i supporter rossoneri.

Nella calda estate dei giocatori di Serie A, spicca, come spesso accade, Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, al termine di un periodo di riflessione, ha scelto di rinnovare per un altro con il Milan per esserne ancora il leader spirituale ed emotivo che è stato in questi anni di rivoluzione che hanno portato allo scudetto della scorsa stagione.

Ibrahimovic è ora alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio che ne ha fortemente condizionato l’ultimo campionato vissuto principalmente in panchina.

L’operazione al legamento crociato anteriore e posteriore dello scorso maggio servirà a garantirgli una maggiore continuità al momento del suo rientro, previsto, per il momento, a gennaio 2023.

L’estate è stata dunque il momento giusto per lui per proseguire il suo percorso di recupero e nel mentre, già da domenica, è apparso in panchina, al fianco dei suoi compagni per sostenerli in questo campionato che vuol’essere di conferma per il Milan.

Nel mentre lo svedese si prenda la scena social: i suoi scatti su Instagram stanno lasciando a bocca aperta i tifosi.

Un percorso di recupero di lusso per Ibra: i suoi scatti mandano in tilt i tifosi

Il personaggio Zlatan Ibrahimovic ha sempre enorme risonanza creando alle volte anche forti discussioni tra i tifosi di tutte le squadre.

Anche in questa rovente estate, lo svedese non ha voluto essere da meno e ha tenuto informati i supporter del suo Milan sulle sue condizioni fisiche proprio tramite Instagram.

La voglia incontenibile di tornare in campo e una condizione fisica invidiabile sono i soggetti preferiti del campione scandinavo che con il suo ultimo post ha fatto scatenare i tifosi: ecco perchè.

Un drone che si allontana e lo mostra sdraiato sotto il sole sopra uno yacht immenso ma, soprattutto, addominali ben scolpiti e la descrizione “I see you” a voler ricordare che lui c’è e non vede l’ora di mostrarlo in campo.

Per il Milan quello di Ibra potrà essere un acquisto di gennaio vero e proprio ed un’aggiunta di grande peso per la seconda metà di stagione ed il rush finale nella ricerca del secondo scudetto consecutivo.