Lite Conte-Tuchel, spunta il video parodia: milioni di condivisioni, web impazzito

Hanno fatto notizia in tutto il mondo le scintille avvenute tra Thomas Tuchel e Antonio Conte durante Chelsea-Tottenham valida per la seconda giornata di Premier League.

I due tecnici si sono beccati a bordo campo nel match che ha visto gli Spurs di Conte pareggiare al 96′ a Stamford Bridge.

Tensione sia durante la partita, sia al termine, nel momento della stretta di mano.

Conte-Tuchel: un amore mai sbocciato

La lite tra Antonio Conte e Thomas Tuchel ha fatto il giro del mondo ed è impazzata nel web, diventando virale. I due tecnici, non è una novità, non si sono mai amati. Il modo simile di vivere una partita, piena di agonismo, ha portato all’escalation verificatasi a Stamford Bridge nel pirotecnico 2-2 tra Blues e Spurs. La sfida tra le due squadre è stata intensa e con continui ribaltamenti. Gli uomini di Conte hanno acciuffato per ben 2 volte il Chelsea che era andato in vantaggio, prima, con un gran gol di Koulibaly, poi, con il 2-1 di Reece James. Nonostante i due tecnici, il giorno dopo la sfida, abbiano provato ad alleggerire la questione attraverso i social, le scintille durante il match, con le esultanze colorite e l’episodio della stretta di mano, hanno creato un vero e proprio fenomeno nel web.

La lite impazza sul web: si fa largo anche una parodia

L’alterco tra i due ha avuto così tanta risonanza mediatica che nel web sono iniziate a circolare anche delle parodie dell’episodio. Una di queste l’ha realizzata il trio di youtuber e imitatori: Gli Autogol. Già famosi per le imitazioni del tecnico pugliese, sin dai tempi in cui Conte sedeva sulla panchina della Juventus, il trio è tornato alla carica con un nuovo video sullo scontro con Thomas Tuchel.

Nel video Antonio Conte è doppiato da Michele Negroni. Il tecnico degli Spurs esulta ripetendo spesso la parola “godo“, usata in occasione dello Scudetto vinto nel 2002 all’ultima giornata dalla sua Juventus a discapito dell’Inter. Il video ha fatto il giro del web, sdrammatizzando ancor di più l’episodio che, però, quasi sicuramente verrà ricordato a lungo.