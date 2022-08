Addio Malinovskyi, quella dichiarazione scottante fa capire tutto: la colpa è solo sua

Sta facendo discutere e non poco in casa Atalanta la questione relativa al futuro di Ruslan Malinovskyi, sempre più vicino a lasciare i neroblu nei prossimi giorni. La dichiarazione scottante non lascia dubbi: è lui il colpevole di questa triste faccenda.

L’inizio di stagione della squadra di Gian Piero Gasperini ha fatto ben sperare: l’Atalanta vuole riscattare la passata annata e tornare a conquistare un piazzamento europeo.

Sono giorni caldi in casa Atalanta: il campionato di Serie A è già iniziato ma la dirigenza è al lavoro sul mercato per completare una rosa con ancora molti punti interrogativi. L’esordio della squadra di Gasperini ha portato però in saccoccia i primi tre punti che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione. A Marassi contro la Sampdoria è arrivato un successo aperto da Toloi e chiuso dal nuovo acquisto Lookman nei minuti finali.

Alla vigilia del primo big match contro il Milan, in casa neroblu è però un’altra la questione che sta tenendo banco: quella relativa al futuro di Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino è sempre stato uno dei giocatori migliori della rosa di Gasperini dal suo arrivo in Italia, ma adesso la sua avventura sembra essere davvero arrivata al capolinea. A confermarlo ci ha pensato la moglie Roksana, che su Instagram ha rivelato la verità sull’addio dell’ex Genk.

Lady Malinovskyi ha dichiarato come, nonostante il desiderio della coppia di rimanere a Bergamo, i due siano alla ricerca di una nuova destinazione. A condizionare questa scelta ci sarebbe stato “qualcosa andato storto”, che però la signora ha preferito non specificare. Dietro le righe però si capisce che la responsabilità è esclusivamente di una persona: ecco di chi si tratta.

La rottura è insanabile: ecco che cosa e quando è successo

Il futuro del giocatore dovrebbe essere in Ligue 1 nel Marsiglia di Igor Tudor, con l’Atalanta che vorrebbe in cambio dai francesi l’ex Roma Cengiz Under. La trattativa è in via di definizione e, a meno di intoppi, si chiuderà a breve. Ma che cosa ha portato a una rottura così insanabile? Fonti molto vicine alla società hanno rivelato che la colpa di tutto ciò sarebbe dell’allenatore: Gian Piero Gasperini.

Il litigio tra i due è avvenuto al termine dell’amichevole del 29 luglio contro il Newcastle, e da allora non ci sarebbero più stati i presupposti per ricucire lo strappo. Il mister neroblu non è nuovo a questo tipo di avvenimenti: è infatti ancora nella mente di tutti i tifosi il feroce scontro con il Papu Gomez che portò all’addio del fantasista argentino. La storia si è ripetuta e l’epilogo sarà lo stesso.

L’Atalanta perderà così uno dei giocatori più forti degli ultimi anni in Serie A, capace con la sua classe e la sua potenza di decidere molte partite sia in Italia che in Europa.