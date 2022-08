Problema mercato per Spalletti: assalto dalla Premier per due big non lascia scampo

Il mercato del Napoli potrebbe non essere finito: due top player azzurri sono nel mirino di due club di Premier League, pericolosissimo attacco.

Gli azzurri temono un doppio addio pesantissimo a campionato già iniziato. Saranno giorni importantissimi per il futuro della squadra.

Il Napoli ha iniziato la stagione nel migliore dei modi vincendo in casa del Verona grazie alle reti di Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano. Luciano Spalletti ha ricevuto ottime indicazioni dalla sua squadra che, come noto, ha vissuto un’estato molto movimentata. Diversi giocatori importanti hanno detto addio, ma la società si è mossa attivamente sul mercato per rinforzare la rosa acquistando Kvaratskhelia, Olivera, Min-Jae, Ostigaard, Sirigu, Simeone ed è imminente l’ufficialità del doppio colpo Ndombelé-Raspadori.

La tifoseria sogna in grande e spera di raggiungere quello scudetto che, durante la passata stagione, è parso vicinissimo prima di allontanarsi durante l’ultimo rettilineo del campionato. Tuttavia, il mercato non è ancora finito: due top player sono nel mirino di due club di Premier League.

Ansia da mercato per il Napoli: la Premier League bussa alla porta

I numerosi acquisti del Napoli certificano l’intenzione della società di lottare per traguardi importanti. Oltre ai nuovi innesti citati in precedenza, la dirigenza starebbe lavorando anche per Keylor Navas, portiere che non ha intenzione di rimanere al PSG in veste di vice-Donnarumma.

Tuttavia, il mercato potrebbe non essere chiuso anche in uscita. La rosa ha già perso pezzi importanti come Insigne, Koulibaly, Mertens, Ghoulam, Ospina e il prossimo sarà Fabian Ruiz.

Di conseguenza, perdere altri top player potrebbe rappresentare un problema a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo. Spalletti, dunque, si augura che la rosa a disposizione resti quella attuale, anche se due club di Premier League bussano alla porta per Hirving Lozano ed Eljif Elmas.

Il messicano piace al Manchester United che, dopo un pessimo avvio di campionato, vuole sistemare la rosa prima della fine del mercato. I Red Devils sono attualmente impegnati sul fronte Casemiro (affare in chiusura per €70 milioni), ma sarebbero intenzionati a fare sul serio per l’attaccante del Napoli.

Il macedone, invece, è finito nel mirino dell’Everton. I Toffees sono reduci da una stagione molto complicata e hanno sfiorato la retrocessione: per questo motivo, vogliono rinforzare la rosa per vivere un’annata più tranquilla. Elmas sarebbe diventato un obiettivo importante vista l’imminente partenza di Dele Alli (destinazione Besiktas).

Ad ogni modo, il Napoli non è intenzionato a cedere a campionato già iniziato: solo due offerte irrinunciabili potrebbero far cambiare idea agli azzurri.