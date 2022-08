Maldini al lavoro prepara il colpaccio, arriva il nome che entusiasma i tifosi

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di calciomercato: come un fulmine a ciel sereno, Paolo Maldini sarebbe vicino a chiudere un acquisto che sta mandando in estasi i tifosi rossoneri.

Dopo un positivo inizio di campionato, il Milan si prepara a chiudere la sua campagna acquisti con un grande botto: Pioli è pronto per raggiungere traguardi importanti in questa stagione.

Il calciomercato sta per entrare nelle sue fasi finali e il Milan deve completare la sua rosa in questi ultimi giorni. Nel frattempo gli uomini di Pioli sono scesi in campo nella prima giornata di campionato contro l’Udinese, portando a casa i primi tre punti. Tra le note più liete ci sono stati due giocatori che nella scorsa stagione non sono riusciti a incidere come ci si aspettava: Brahim Diaz, autore di un gol e un assist, e Rebic, protagonista con una doppietta.

I rossoneri hanno fornito una buona prova soprattutto a livello caratteriale dopo il gol di Becao subito a pochi secondi dall’inizio della partita. Tra i nuovi acquisti ci sono da segnalare gli esordi di De Ketelaere e Origi nei minuti finali, mentre Adli è rimasto in panchina per tutto il match. Il Milan è già ora una squadra competitiva, ma ha bisogno degli ultimi innesti per completare la rosa.

Nel mirino di Maldini e Massara ci sono due giovani talenti: Ndicka e Onyedika, con cui sono in corso trattative per capire la fattibilità delle operazioni. Ma i due dirigenti rossoneri hanno intenzione di chiudere questa sessione di mercato con un botto finale in grado di far sognare tutti i tifosi.

È tutto vero: il profilo da Champions League che nessuno poteva immaginare

Un nome molto chiacchierato in questi mesi è stato quello di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea e pronto per una nuova avventura. Dalla Spagna e in particolare dal giornalista ed esperto di mercato Alex Silvestre l’obiettivo della dirigenza rossonera sarebbe però un altro in quel ruolo: Marco Asensio.

Il giocatore spagnolo non rientra più nei piani di Ancelotti al Real Madrid e ha intenzione di cambiare aria per tornare a sentirsi importante. Maldini e Massara stravedono per lui e lo considerano il calciatore giusto in grado di far fare quel salto di qualità in più soprattutto in campo europeo. Nonostante sia ancora giovane infatti Asensio ha già vinto tre volte la Champions League collezionando 47 presenze e 9 gol, compreso quello nella finale contro la Juventus nel 2017.

Resta da aggirare l’ostacolo ingaggio, ma il fantasista spagnolo potrebbe rappresentare l’ultimo botto di calciomercato in grado di stravolgere le gerarchie in Serie A.