Juventus, Allegri lancia un segnale sul futuro del calciatore: nessun dubbio, si farà così

Si gode la festa per il 3-0 al Sassuolo il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Archiviata la vittoria, però, la palla passa nuovamente alle questioni legate al calciomercato e al futuro di alcuni calciatori.

In merito a questo, proprio il tecnico ha mandato un segnale molto eloquente sul futuro di uno dei suoi calciatori.

Sono giorni di riflessione per la dirigenza della Juventus, alle prese nel trovare una quadra sul mercato in entrata e in uscita.

3-0 al Sassuolo nel segno di Di Maria

Ultima squadra, e ultima big, a scendere in campo, la Juventus di Allegri non ha deluso le aspettative dell’esordio. Pur affrontando un avversario tutt’altro che semplice e abbordabile, i bianconeri hanno giocato un’ottima partita riuscendo a portare a casa un risultato quasi mai in discussione. Protagonista della serata Angel Di Maria. Il Fideo ha incantato il pubblico accorso allo Stadium con giocate spettacolari ma non per questo meno efficaci. L’argentino ex Paris Saint Germain ha, prima, sbloccato la partita con una conclusione al volo che ha beffato Consigli; poi, ha servito l’assist a Dusan Vlahovic per il gol del definitivo 3-0. In mezzo il rigore procurato e trasformato dal centravanti serbo ex Fiorentina che ha, dunque, iniziato la stagione con un’incoraggiante doppietta.

Porte scorrevoli in bianconero: chi resta e chi va

L’esordio dell’Allianz Stadium, oltre ai tre punti, ha regalato anche degli spunti relativi al mercato in uscita della Vecchia Signora. A risultato raggiunto, infatti, Massimiliano Allegri ha dato spazio a diversi giovani che orbitano nella prima squadra bianconera. Tra questi ci sono Nicolò Rovella e Fabio Miretti. Entrambi sono subentrati nel match contro il Sassuolo con due situazioni molto diverse tra loro. Il primo è molto vicino al passaggio al Monza in prestito secco, il secondo invece vede sempre più bianconero anche per il futuro prossimo. Chi non è sceso in campo e, verosimilmente, sembra destinato a far le valigie è Nicolò Fagioli.

Il centrocampista messosi in mostra la scorsa stagione con la maglia della Cremonese non ha ancora convinto Allegri. Il tecnico vede e riconosce le sue qualità ma, probabilmente, non lo ritiene ancora pronto per indossare la maglia della Juve aprendo alla possibilità di un prestito secco in massima categoria per aumentare l’esperienza del ragazzo. Su di lui non ha mai mollato la presa la Cremonese che sarebbe ben contenta di riabbracciarlo, nonostante in panchina non sieda più Fabio Pecchia.