Cassano smonta i grandi entusiasmi dei tifosi di una delle squadre più rappresentative della nostra serie A. La sua sentenza non lascia spazio a dubbi: previsione tragica di Fantantonio che molte volte c’azzecca pure!

Siamo ormai entrati in un momento molto delicato della stagione, caratterizzato dalla corrispondenza tra la fase finale del mercato e l’inizio del campionato. Come denunciato dallo stesso Mourinho, si tratta questa di una parentesi a dir poco particolare, sottintendente plurime insidie e di certo non poco ingerente anche sul percorso in Serie A. Non poche volte è infatti capitato di assistere a nobili arrivi ma anche importanti cessioni in questa parentesi, in grado di spostare gli equilibri e le griglie di partenza.

Ci troviamo però adesso in un momento in cui è ancora troppo presto per aspettare le indicazioni del campo, alla luce dell’alta imprevedibilità celantesi dietro queste prime giornate di campionato. In molti, dai semplici tifosi agli opinionisti, preferiscono dunque iniziare a ponderare posizione e sparare sentenze in base a quanto fatto sul mercato. Anche quest’anno, dunque, non sono mancate dichiarazioni polemiche o provocatorie, come chiaramente emerso anche da quanto denunciato da Antonio Cassano alla BoboTV.

Cassano non le manda a dire: Roma “smontata”, la previsione è durissima

Dopo la pausa estiva, infatti, la nota trasmissione streaming su Twitch è andata nuovamente in onda, con Bobo Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e l’ex attaccante (tra le varie) di Roma e Real Madrid. Quest’ultimo ha voluto commentare le diverse voci fin qui circolate, così sentenziando sui giallorossi di Mourinho. Di seguito l’estratto delle sue posizioni, incentrate sulle importanti esaltazioni diffusesi in seguito all’operato di Tiago Pinto e i diversi approdi concretizzati dal gm ex Benfica.

“Tutti considerano la Roma di Mourinho come grande sorpresa per poter vincere addirittura lo scudetto. Io però preferisco parlare prima invece che dopo. Secondo me la Roma farà fatica ad arrivare tra le prime quattro. Parlo da persona che lì ha giocato cinque anni e sa bene come basti poco per generare un entusiasmo clamoroso. Non dimentichino che la situazione in difesa è disastrosa”.

E ancora: “Il portiere è un punto interrogativo, sulle fasce ci sono Karsdorp e Spinazzola che non danno garanzie. Poi voglio vedere come giocheranno a centrocampo. Ad oggi i titolari sono Cristante e Pellegrini. Quando starà bene il titolare sarà Matic ma sono tre anni che non fa niente al Manchester United”.

La chiosa, infine. “Ho dei forti dubbi, poi in Italia vanno bene tutti. Ha preso giocatori di buona qualità, ma niente di eccezionale. Basta che fai qualcosa a Roma ti esaltano, ma farà fatica a stare tra le prime quattro. Per me ha più chance la Lazio di arrivare in Champions”.