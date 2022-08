Ancelotti scoppia in lacrime davanti a tutti: grande commozione per le parole del calciatore

Carlo Ancelotti scoppia in lacrime senza riserve e non solo lui: grandissima commozione generale dopo le parole del calciatore che hanno lasciato tutti nello stupore.

Tantissime emozioni in casa del Real Madrid per l’addio di un veterano. Carlo Ancelotti e Florentino Perez non riescono a trattenere le lacrime e si commuovono davanti a tutti.

Dopo ben 9 stagioni in maglia Blanca infatti Casemiro lascia il Real Madrid per trasferirsi in Premier League dove giocherà con la maglia del Manchester United per le prossime quattro stagioni.

Un addio doloroso per i Galacticos, che guadagnano si 70 milioni di euro più 15 di bonus dalla cessione del brasiliano, ma che perdono un protagonista fondamentale dell’ultimo decennio di successi della squadra.

Con il Real infatti Casemiro ha vinto tutto, cinque Champions League, tre Liga, tre Mondiali per Club, tre Supercoppe UEFA, una Coppa del Re e tre Supercoppe di Spagna, creando insieme a Toni Kroos e Luka Modric uno dei centrocampo migliori del panorama mondiale, che rimarrà di diritto nella storia del calcio.

A Manchester raddoppierà praticamente il suo stipendio, andando a guadagnare circa 22 milioni di euro per i prossimi quattro anni con opzione per il rinnovo per un altro anno.

Le lacrime degli addetti ai lavori

Come di consueto il Real ha indetto una speciale conferenza stampa per permettere a Casemiro di esprimere alcune parole per salutare il suo club e i suoi tifosi. Una conferenza che è stata molto commovente, dato che sia il brasiliano che tanti altri non hanno trattenuto le lacrime.

Il discorso del brasiliano è stato infatti interrotto spesso dall’emozione palpabile nella sua voce. Casemiro spiega come quando è arrivato insieme alla moglie non conoscevano nessuno e il club non sapeva lui chi fosse, ma a Madrid è riuscito a costruirsi una vera e propria famiglia. “Sapevo che avrei giocato nella prima squadra del Real Madrid quando sono andato via da San Paolo” dice il centrocampista, che spiega come per lui sia stato importante far parte della cantera del Real prima ancora della prima squadra, esperienza che gli ha permesso di conoscere tutti i valori del club blanco.

“Ho vinto tanti titoli, ma l’ho fatto con l’aiuto di tutti, di mia madre, dei miei fratelli, di mia moglie che mi ha dato due bellissimi figli e del club a cui sarò eternamente grato. La cosa più importante è stata allenarmi ogni giorno qui al Real”, un ringraziamento che continua tra le lacrime generali dei presenti e in particolare di Carletto Ancelotti, che non riesce a trattenersi.

Il nuovo giocatore dei Red Devils che ringrazia tutto lo staff e i compagni, nominandone due in particolare: “Parlando dei miei compagni non posso dimenticare Luka Modric e Toni Kroos. Abbiamo ottenuto grandi successi e mi sono goduto il calcio insieme a loro”.

Commovente anche il commento di Florentino Perez, che ha voluto omaggiare in prima persona il suo ex giocatore: “Ricordo che mi dicesti che ti sarebbero bastate 5 partite per dimostrare le tue qualità. Non sono state 5 ma 336 con 18 titoli e 5 Champions League in bacheca”