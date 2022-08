Fedez risponde alle critiche sullo scatto a Ibiza: “Non mi sento in colpa perché…”

Siamo rimasti tutti colpiti quando, solo pochi mesi fa, Fedez ha annunciato via Instagram di avere un raro tumore al pancreas. Oggi, a distanza di cinque mesi esatti dall’operazione, il marito di Chiara Ferragni ha rivelato come è cambiata la sua quotidianità dopo la malattia.

Federico Lucia, in arte Fedez, è nato a Milano il 15 ottobre 1989. Conosciamo tutti la sua storia: è un ragazzo giovane, brillante e con una grande passione per la musica che inizia a praticare fin da ragazzino. Il suo primo EP risale al 2007 e, da allora, la sua carriera da cantante ha spiccato il volo, fino a farlo diventare l’artista che oggi noi tutti conosciamo.

Tra un successo musicale e l’altro, nella vita di Federico, è arrivato anche l’amore. Il 1 settembre 2018, infatti, il cantante ha sposato l’imprenditrice Chiara Ferragni, e dal loro amore sono nati anche due splendidi bambini: Leone e Vittoria.

Fedez, dunque, è un papà, un marito e un artista, ma è anche un giovane uomo che ha conosciuto la paura e la sofferenza troppo presto, a causa di un raro tumore endocrino al pancreas diagnosticatogli lo scorso mese di marzo. Fortunatamente, l’intervento a cui si è sottoposto in men che non si dica è andato bene, e la massa tumorale è stata asportata con successo. Nelle ultime ore, tramite una serie di Instagram stories, Federico ha risposto ad alcune delle domande derivanti dai suoi fan, e ha spiegato come è cambiata la sua vita dopo la terribile diagnosi ricevuta.

Le parole di Fedez

Tramite il “box delle domande” di Instagram, Fedez spesso interagisce con i suoi fan, rispondendo a molte delle domande che gli vengono poste. Un utente, nelle ultime ore, ha chiesto al cantante se dopo l’intervento subito abbia iniziato ad avere problemi di diabete; la risposta di Federico è stata la seguente: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione diciamo, non posso più fare il pazzerello con cibi e alcool. Non che prima lo facessi”. Sempre tramite Ig stories, a tal proposito uno dei suoi follower ha chiesto al cantante in che modo sia cambiata la sua alimentazione. La risposta? Ironica e sincera: “Come dirla in francese… Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al ce**o è una festa”.

La foto incriminata

Non è passata inosservata la polemica nata qualche giorno fa a causa di un post sui social pubblicato da Fedez e Chiara Ferragni. La coppia, in vacanza a Ibiza, si è recata in un punto panoramico meraviglioso, ma altrettanto pericoloso.

Nel corso della chiacchierata social con i suoi fan, Federico ha risposto anche a un utente che gli ha chiesto se si sentisse in colpa per tale pubblicazione: “Assolutamente no, dato che eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza, quindi non vedo dove sia il problema”.