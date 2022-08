Prima estate senza Totti, come sta Ilary Blasi? Alfonso Signorini rivela: “Lei inca***a”

L’estate sta quasi per volgere al termine, e non possiamo non constatare che nel corso di queste vacanze ne sono successe di tutti i colori. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata, senza dubbio, la notizia più chiacchierata degli ultimi mesi. Ecco, a tal proposito, quali sono state le recenti rivelazioni di Alfonso Signorini.

Signorini è, senza dubbio, il “re del gossip”: sempre sul pezzo e sempre pronto a soddisfare la sete di curiosità di tutti i suoi lettori. Alfonso, infatti, è il direttore della rivista Chi, sulla quale ogni settimana svela curiosità e retroscena sulle vite delle celebrità più in voga del momento. Non dimentichiamo, però, che Alfonso Signorini è anche un affermato conduttore, e che tra poche settimane tornerà in tv al timone della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La stagione 2022/2023, dunque, tra tv e giornale, si prospetta ricca di impegni, motivo per il quale il giornalista ha deciso di trascorrere la sua estate in totale relax, tra gite in montagna, giornate al mare e chiacchierate in compagnia di amici.

E a proposito di amici, in quel di Cortina, Alfonso ha incontrato proprio la sua amica e collega Ilary Blasi, e sulle pagine di Chi, ha rivelato quale sia, secondo lui, l’attuale stato d’animo della conduttrice.

Alfonso Signorini e l’incontro con Ilary Blasi

A breve, in occasione della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini tornerà a vestire i panni di conduttore, ma per rivederlo ricoprire tale ruolo, dovremo aspettare ancora qualche settimana. La rivista da lui diretta, invece, non conosce vacanze, e anche nei mesi estivi ci ha tenuto compagnia con storie e interviste esclusive. L’argomento che più di tutti ha destato curiosità in questi mesi estivi è stato, senza dubbio, quello riguardante la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, tema del quale si è occupato anche il settimanale di Signorini. Alfonso e Ilary, come tutti saprete, si conoscono da molto tempo, e quest’estate si sono anche incontrati a Cortina, dove entrambi hanno trascorso parte delle loro vacanze.

Dopo l’incontro tra i due, a proposito dello stato d’animo della conduttrice inerente alla sua recente separazione, tra le pagine di Chi Alfonso Signorini ha rivelato quanto segue: “L’ho trovata più inc*****a che triste per le sue ben note vicende sentimentali”.

Un’estate speciale

L’estate, si sa, è la stagione perfetta per collezionare ricordi ed emozioni felici. Capita raramente che Alfonso Signorini riveli aneddoti su sé stesso, e quando lo fa, si tratta sempre di cose che hanno lasciato in lui un segno particolarmente importante.

Di recente, il giornalista ha voluto regalare ai suoi lettori un piccolo estratto delle sue vacanze appena terminate, e proprio tra le pagine di Chi ha rivelato quanto segue: “Questa estate mi ha fatto battere il cuore, era erano anni che questo non succedeva”. Curiosi di scoprire qualcosa di più a riguardo? Difficile che accada! Successivamente, infatti, Signorini ha aggiunto: “Non chiedetemi più perché sono fatti miei!”