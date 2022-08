Kate Middleton vola in economy con i figli | Ma gli altri passeggeri non la notano proprio

La duchessa, insieme a Charlotte e Louis, è stata ripresa da un passeggero mentre scendeva da un aereo di linea in Scozia dove andava a trovare con i nipoti la regina Elisabetta. A parte il passeggero nessuno ha disturbato la principessa nel volo economy da poche sterline.

Dimenticate i jet privati e gli elicotteri. Ora Kate Middleton viaggia con gli altri comuni mortali in aerei di linea a poche sterline.

La duchessa di Cambridge, è volata in Scozia per raggiungere il castello di Balmoral, la residenza estiva della regina Elisabetta.

Con lei i due figli più piccoli, Charlotte, 7 anni e Louis, 4. I tre reali, però, si sono dovuti accontentare di un volo in Economy fino all’aeroporto di Inverness, nel nord-est del paese, scalo più comodo per raggiungere la tenuta.

Kate Middleton vola in economy con i figli. Lei risparmia, i sudditi non la notano

A testimonianza del viaggio c’è un unico video, pubblicato su TikTok da un passeggero che è riuscito a riprendere Kate con i figli e la tata Maria Teresa Turrion Borrallo mentre scendevano dall’aereo e si dirigevano verso un’auto. La duchessa indossava una gonna midi effetto lino color verde salvia, abbinata a un blazer kaki. “Su un volo per la Scozia, Kate Middleton, entrambi i bambini, la tata e la sicurezza due file davanti a me“, ha scritto l’utente della piattaforma che, in poche ore, ha visto schizzare le visualizzazioni del suo video a ben oltre il milione. Quest’ultimo ha anche raccontato che nessuno durante il volo ha provato a fotografare i tre royal, ad eccezione di una signora che ha chiesto una foto. Una scelta che ha fatto storcere il naso ai “serissimi” passeggeri che dopo il gesto della donna hanno cominciato a borbottare. Insomma, nessuna richiesta di selfie, saluto, o chiacchiera, nè a lei nè ai due figli.

Kate e la vita “normale” a poche sterline

Nonostante sia una reale, Kate da sempre vuole una vita tranquilla da persona comune, e il volo di linea ne è l’esempio. Ma non solo. I duchi hanno anche lasciato la dimora di svariate stanze per andare ad abitare in un piccolo cottage di appena quattro stanze.

Un atteggiamento che piace molto ai sudditi, soprattutto in questo periodo di restrittezze economiche. Anche se la principessa è sempre stata molto parca nelle sue spese. Pochi giorni prima delle nozze, venne sorprese in una nota catena di negozi di costumi ad acquistare un bikini in saldo che si è poi portata in luna di miele.