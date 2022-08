Paola Di Benedetto replica a Rkomi | “L’intelligenza…” e si scatena il gossip

Non si è fatta attendere la dura replica di Paola Di Benedetto alle recenti dichiarazioni di Rkomi, con cui ha avuto un breve flirt. Poche parole ma molto “incisive”.

Il cantane che ha spopolato in questa estate, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove, tra l’altro, ha lanciato una frecciatina a Paola Di Benedetto con cui ha avuto un breve flirt.

Invitato a dire la sua sulle voci che riguardano la speaker radiofonica e Blanco, ha lanciato una chiara stoccata alla sua ex.

Paola Di Benedetto replica a Rkomi con parole lapidarie

Paola e Rkomi, quest’estate si sono resi protagonisti di una breve ma chiacchierata storia d’amore, salita alla ribalta prima grazie ai paparazzi del settimanale Chi, poi resa pubblica con la foto di coppia con Chiara Ferragni e Fedez, durata però davvero molto poco. Le cause della rottura non sono mai state rivelate ma le ultime dichiarazioni del cantante alludono ad una conoscenza passeggera. E a ben guardare la risposta di Paola, a quanto pare le cose tra i due non sono finite nel migliore dei modi. Essendo Paola stata accostata a Blanco ultimamente, Rkomi ha risposto alla domanda che tira in ballo la sua ex, con queste parole, prendendo le distanze dal flirt che era scoppiato: “Di Blanco e Paola non so nulla. Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”. Fulminea la replica della Di Benedetto. Su un video in cui si mostra a terra mentre si allena, scrive “Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: Dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”. Potrebbe suonare come una chiara stoccata alle parole del cantante.

E Blanco?

Nonostante sia stato fotografato in Sardegna con la nuova fiamma in teneri atteggiamenti, si continua a parlare di una probabile conoscenza in corso tra la conduttrice e speaker e Blanco, visto che l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rotto il silenzio con queste parole:

“Scoppia nuovamente il gossip. I due si vocifera si sentirebbero in gran segreto per via della popolarità di entrambi, lunghe chattate e diverse telefonate nel cuore della notte, sarà vero?”.