Anna Pettinelli, esplode sui social | Risponde così a chi la attacca per i “ritocchini”

Dopo i tanti attacchi ricevuti dagli haters, che la accusano di ritoccare le foto sui social, Anna Pettinelli sbotta contro i “leoni da tastiera” e dice la sua.

Anna Pettinelli esplode sui social network per via delle critiche e degli attacchi che sta ricevendo ultimamente.

Scendendo nel dettaglio, c’è chi accusa la conduttrice radiofonica di ritoccare troppo le foto che pubblica su Instagram.

Per questo motivo ha deciso di condividere due scatti, uno di 40 anni fa e uno attuale, per placare l’ira di chi in questi giorni si è scagliato contro di lei, e per dare un consiglio a tutti i leoni da tastiera.

Anna Pettinelli, esplode sui social. Il suo messaggio lapidario

“Da giorni rompete le pa..e con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa”, scrive la Pettinelli. Sebbene scelga di dar vita a questo sfogo, è consapevole del fatto che chi la vuole criticare non smetterà di farlo dopo queste parole. A questo punto, decide di entrare nel dettaglio della questione, parlando probabilmente a nome di tantissime altre persone che vengono attaccate sui social network per via delle foto ritoccate. “Detto ciò, è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine ? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io per esempio uso Facetune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e lì, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io. Rilassatevi e ritoccatevi senza pietà”.

I social Vip si schierano con lei

Dalla sua parte si sono schierati prontamente altri volti della televisione italiana. Tra questi anche Tina Cipollari che appoggia totalmente la Pettinelli e ha scritto sotto il suo post: “Lasciali scrivere poveracci, con o senza filtri sei sempre una bella donna, vorrei vedere tutte quelle che criticano quanto sono belle, saranno delle cesse allucinanti”

Ma Tina non è stata l’unica, a farlo. Sotto il post, è possibile notare tra i tantissimi commenti anche quelli di Andrea Delogu, Salvo Sottile, Claudio Guerrini e Pamela Petrarolo. Come la Cipollari, tutti schierati dalla parte di Anna.