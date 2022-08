Meteo OGGI mercoledì 24 agosto | Ciclone temporalesco e grandinate al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 agosto. Sul nostro paese domina l’alta pressione, ma l’influenza di un vortice sui Balcani porta temporali e grandinate al Sud.

Ancora alta pressione al Centro-Nord ma dai Balcani un vortice ciclonico porterà temporali e grandinate al Sud. Scendono le temperature, che rimangono nella media stagionale o livelemente al di sotto.

Nord

L’effetto dell’alta pressione si fa sentire sulle regioni del nord Italia. Nella giornata di oggi il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo alcuni modesti addensamenti nuvolosi a ridosso delle Alpi. Le temperature rimangono pressoché invariate, con i valori massimi che si registreranno tra i 27 e i 32 gradi in quasi tutte le città.

Centro e Sardegna

Tempo instabile sulle regioni del Centro. Per la giornata di oggi il cielo sarà sereno salvo la formazione di parziali annuvolamenti pomeridiani su Marche, Abruzzo e Sardegna meridionale, con qualche possibile piovasco associato. Nel pomeriggio il tempo migliorerà su Abruzzo e Molise, ma potrebbe invece peggiorare sul basso Lazio, soprattutto in provincia di Frosinone. Anche sull regioni del Centro le temperature non subiranno variazioni particolari, con valori che risultano nella media stagionale.

Sud e Sicilia

Anche al Sud la giornata sarà caratterizzata da condizioni generali di instabilità. Durante la mattinata si formeranno addensamenti cumuliformi associati a rovesci e temporali. Questi saranno in assorbimento nelle ore pomeridiane, a partire da Molise e Puglia, ma ad eccezione di qualche locale persistenza che durerà fino alla fine della giornata su Sicilia tirrenica, aree ioniche della Calabria e sul Salento.

Temperature

Nononstante l’alta pressione, le temperature minime risultano in calo su Piemonte, Lombardia, Romagna e sull regioni centrali peninsulari. Non si segnalano invece variazioni di rilievo sul resto della nostra penisola. Per quanto riguarda i valori massimi, al contrario, questi sono in aumento al Nord-Est e sulla Sicilia, mentre si registra un calo delle temperature lungo le aree sud peninsulari. Rimangono stazionarie, invece, su tutto il resto del paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente deboli settentrionali sulle aree del Centro-Sud, con relativi rinforzi nelle zone colpite dai fenomeni temporaleschi. Sulle regioni del Nord, invece, soffieranno deboli variabili.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno centrale settore ovest, lo Ionio orientale e il medio-basso Adriatico. Nel corso della giornata il moto ondoso risulterà in diminuzione sul mare e il canale di Sardegna. Rimarranno invece poco mossi tutti i restanti bacini italiani.