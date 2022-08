Meteo OGGI giovedì 25 agosto | Breve tregua dai temporali

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 25 agosto. Sul nostro paese domina l’alta pressione, bel tempo prevalente sulla maggior parte delle regioni. Breve tregua dai temporali al Sud.

Sul nostro paese domina l’alta pressione, che garantirà bel tempo e cielo soleggiato sulla maggior parte delle regioni. Prevista qualche pioggia sul basso Tirreno, mentre nel corso del pomeriggio sono possibili temporali a carattere sparso sulla Calabria centro-settentrionale e al Nord, sui rilievi del Triveneto. Per quanto riguarda le temperature, queste rimangono nella media stagionale o livelemente al di sotto.

Nord

L’effetto dell’alta pressione si fa sentire sulle regioni del nord Italia. Nella giornata di oggi il cielo si presenterà pressoché sereno dal mattino fino alla sera. Possibile qualche annuvolamento a evoluzione diurna sui rilievi, e qualche isolato temporale pomeridiano su settori nord-orientali. I valori massimi che si registreranno sono attesi tra i 28 e i 33 gradi in quasi tutte le città.

Centro e Sardegna

La giornata sarà caratterizzata da scarsa nuvolosità e cielo prevalentemente sereno, dal mattino fino alla sera. Previste nubi a evoluzione diurna su aree interne e rilievi in genere, mentre si segnala la possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano sulle aree interne e appenniniche di Marche, Abruzzo e Lazio meridionale. Le temperature rimangono in linea con la media del periodo.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, sono previsti locali rovesci al mattino su Puglia garganica e salentina, con instabilità in rapido miglioramento nel corso della giornata. Nuvolosità variabile, invece, sul resto delle regioni, con possibilità di alcuni brevi rovesci che potrebbero verificarsi dalla tarda mattinata e fino a sera su centro-est Sicilia, Calabria e Basilicata. Possibilità di qualche rovescio pomeridiano possibile anche su Appennino molisano, e aree interne e appenniniche della Campania.

Temperature

Minime in aumento su Alpi e Prealpi, Abruzzo, Puglia e Basilicata orientale, mentre rimanono stazionari i valori sul restante territorio italiano. Per quanto riguarda le temperature massime, invece, queste risultano in calo su nord-ovest Sardegna, mentre saranno in aumento su Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, est Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Appennino laziale e su tutto il Sud peninsulare.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente deboli settentrionali su coste dell’alto Adriatico, isole maggiori e centro-sud peninsulare con rinforzi su Puglia, Sicilia e coste ioniche peninsulari. Soffiereanno invece deboli variabili sul resto del Nord, con tendenza ad assumere regime di brezza nel pomeriggio sulle coste liguri.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno generalmente mossi lo stretto di Sicilia, lo Ionio e il medio-basso Adriatico. Risulteranno invece da mossi a poco mossi l’alto Adriatico, il Tirreno centro-meridionale e i restanti bacini italiani.