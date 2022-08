Meteo OGGI venerdì 26 agosto | Tempo via via più instabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 agosto. Sul nostro paese il tempo sarà via via più instabile. Cambio di circolazione e ritorno delle correnti atlantiche, primi temporali e rovesci al Nord.

Sul nostro paese si assisterà a un graduale cambio di circolazione, con il ritorno delle correnti atlantiche che porteranno i primi temporali sulle Alpi, e qualche isolato rovescio anche sugli Appennini. La mattinata di oggi sarà in gran parte soleggiata su quasi tutta la nostra penisola, ma dal pomeriggio l’atmosfera diventerà via via sempre più instabile. Per quanto riguarda le temperature, queste rimangono nella media stagionale.

Nord

La mattinata sarà all’insegna del cielo sereno o al più poco nuvoloso su buona parte del Nord, ad eccezione delle aree più occidentali, dove si avranno nubi più estese. Nel corso del pomeriggio giungeranno rovesci e fenomeni temporaleschi a carattere sparso sui settori alpini, mentre nelle ore serali i temporali raggiungeranno anche le pianure di Piemonte e Lombardia. I valori massimi che si registreranno sono attesi tra i 28 e i 33 gradi in quasi tutte le città.

Centro e Sardegna

La mattinata sarà all’insegna del cielo sereno dal mattino alla sera, ma con nubi a evoluzione diurna in sviluppo sulle aree interne e appenniniche del paese. Possibilità di qualche isolato rovscscio o brevi temporali associati dal tardo mattino e fino le prime ore serali. Generalmente sereno anche in Sardegna, con nubi a evoluzione diurna sui rilievi orientali e con possibilità di qualche piovasco pomeridiano. Le temperature rimangono in linea con la media del periodo.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, il cielo sarà principalmente sereno dal mattino alla sera, mentre dalla tarda mattina e fino alle prime ore serali saranno previsti annuvolamenti anche intensi e isolati rovesci o brevi temporali associati su Calabria, centro-est Sicilia e rimanenti aree interne e appenniniche. Possibilità di rovesci o fenomeni temporaleschi anche sul confinante settore nord pugliese.

Temperature

Le temperature minime risulteranno in lieve aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria ed est Sicilia, mentre si registra un lieve calo su nord Sardegna. Per quanto riguarda i valori massimi, anche questi sono in calo su Valle d’Aosta e Piemonte occidentale, mentre si registra un aumento su Marche, Molise, Puglia e Basilicata. Le temperature rimangono invece stazionarie sul resto d’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente deboli settentrionali sulle isole maggiori e sul centro-sud peninsulare, con rinforzi fino metà giornata su Puglia e coste ioniche peninsulari. Tendenda ad assumere regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio. Soffieranno invece deboli variabili al Nord, con rinforzi di brezza lungo le coste.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno generalmente mossi il medio-basso Adriatico, lo Ionio, lo stretto di Sicilia e il Tirreno centro-meridionale. Risulteranno invecee poco mossi i restanti bacini italiani, con moto ondoso in aumento su mare e settore nord del canale di Sardegna.