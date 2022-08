Meteo OGGI sabato 27 agosto | Temporali al Nord e sugli Appennini

Le previsioni meteo di oggi, sabato 27 agosto. Pressione in diminuzione sul nostro paese, tempo via via più instabile. Temporali al Nord e lungo i settori appenninici, bel tempo sulle altre regioni.

Numerosi temporali e possibilità di grandinate su diverse regioni, in particolar modo a Nord e lungo i settori appenninici. Dopo una mattinata all’insegna del sole, anche al Centro-Sud scoppieranno fenomeni temporaleschi, soprattutto su Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Pressione in diminuzione, ma tempo ancora stabile e prevalentemente soleggiato sul resto della nostra penisola.

Nord

Giornata all’insegna del mal tempo e dell’instabilità. Previsti fin dal mattino rovesci e fenomeni temporaleschi, che andranno ad interessare Lombardia, Alpi ed Emilia-Romagna. Nel corso del pomeriggio, l’instabilità raggiungerà tutto l’arco alpino e la Pianura Padana, e si porterà verso il Nordest in serata e nottata. Attenuazione dei fenomeni nel corso della serata salvo locali persistenze sulla pianura lombarda e sul Friuli Venezia Giulia.

Centro e Sardegna

La mattinata di oggi sarà all’insegna del sole, se non per qualche breve fenomeno di piovasco in Versilia. Nel corso del pomeriggio, però, i settori degli Appennini saranno raggiunti da numerosi fenomeni temporaleschi, che andranno a bagnare principalmente i settori di Marche, Abruzzo e Molise. Cielo più aperto e soleggiato su Toscana e Lazio, nonostante qualche annuvolamento. Bel tempo invece in Sardegna.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, il cielo sarà principalmente sereno dal mattino alla sera, mentre dalla tarda mattina e fino alle prime ore serali saranno previsti annuvolamenti anche intensi su Calabria, centro-est Sicilia e rimanenti aree interne e appenniniche. Non si segnalano fenomeni associati degni di nota, ad eccezione della Puglia e dei rilievi peninsulari, che potranno essere reggiunti da brevi temporali nel corso della giornata.

Temperature

Le temperature minime risulteranno in lieve aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria ed est Sicilia, mentre si registra un lieve calo su nord Sardegna. Per quanto riguarda i valori massimi, anche questi sono in calo su Valle d’Aosta e Piemonte occidentale, mentre si registra un aumento su Marche, Molise, Puglia e Basilicata. Le temperature rimangono invece stazionarie sul resto d’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente deboli settentrionali sulle isole maggiori e sul centro-sud peninsulare, con rinforzi fino metà giornata su Puglia e coste ioniche peninsulari. Tendenda ad assumere regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio. Soffieranno invece deboli variabili al Nord, con rinforzi di brezza lungo le coste.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno generalmente mossi il medio-basso Adriatico, lo Ionio, lo stretto di Sicilia e il Tirreno centro-meridionale. Risulteranno invecee poco mossi i restanti bacini italiani, con moto ondoso in aumento su mare e settore nord del canale di Sardegna.