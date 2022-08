Meteo OGGI domenica 28 agosto | Ancora temporali e rischio grandinate

Le previsioni meteo di oggi, domenica 28 agosto. Pressione in diminuzione sul nostro paese. Ancora acquazzoni e temporali, con possibilità di grandinate, da Nord a Sud.

Numerosi temporali e possibilità di grandinate su diverse regioni, in particolar modo da Nord a Sud. Fin dal manttino si verificheranno rovesci o isolati temporali sul Triveneto e piovaschi in Liguria. Nel corso delle ore pomeridiane previsti altri temporali sulle regioni adriatiche e in Umbria, lungo l’arco alpino, su Puglia settentrionale e Basilicata. Il cielo sarà invece principalmente soleggiato sul resto delle regioni.

Nord

Giornata all’insegna del mal tempo e dell’instabilità. Previste fin dal mattino precipitazioni sul Triveneto, con occasionali rovesci anche in Liguria. L’instabilità perdurerà anche durante tutto il pomeriggio, con i temporali che toccheranno anche le Alpi e l’Emilia Romagna centro-meridionale. Per ciò che riguarda le temperature, i valori massimi saranno compresi tra i 27 e i 32 gradi su tutte le città.

Centro e Sardegna

La mattinata di oggi sarà all’insegna dell’instabilità per le aree tirreniche, entroterra di Toscana e Lazio e le zone costiere. Molte nubi e numerosi temporali su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, che si svilupperanno principalmente a partire dalla tarda mattinata o primo pomeriggio. In serata il cielo tornerà sereno ovunque. Per ciò che riguarda le temperature, i valori massimi saranno compresi tra i 29 e i 32 su tutte le città.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, prevista scarsa nuvolosità iniziale sulle coste tirreniche e ampie zone di sereno sul resto dell’area. Dalla tarda mattinata è prevista un’ulteriore intensificazione della copertura nuvolosa, che darà vita a rovesci e a qualche fenomeno temporalesco a carattere sparso fino a tutto il pomeriggio. In serata il cielo tornerà prevalentemente sereno ovunque. Per ciò che riguarda le temperature, i valori massimi saranno compresi tra i 28 e i 32 gradi su tutte le città.

Temperature

Le temperature minime risulteranno in lieve aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria ed est Sicilia, mentre si registra un lieve calo su nord Sardegna. Per quanto riguarda i valori massimi, anche questi sono in calo su Valle d’Aosta e Piemonte occidentale, mentre si registra un aumento su Marche, Molise, Puglia e Basilicata. Le temperature rimangono invece stazionarie sul resto d’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente deboli variabili, con temporanei rinforzi nelle zone temporalesche.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente mossi il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; poco mossi, invece, i restanti bacini italiani.