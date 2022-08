Spiano inquilini con una microcamera nascosta: arrestata coppia

La microcamera era occultata dentro un quadro elettrico: finiti nei guai un uomo di 45 anni e una ragazza di 24 anni

Un uomo e una donna che sono una coppia, lui 45 anni, lei 24 anni, sono finiti in manette e denunciati con l’accusa di aver spiato, tramite microcamera occultata, gli inquilini a cui avevano affittato una casa.

Tutto è cominciato con la denuncia da parte dei due inquilini, che avevano notato un fascio di luce strano dentro l’appartamento. Il fatto è occorso a Lugo, in Spagna, nella Galizia. È successo all’inizio di agosto, quando una coppia ha affittato una casa e ha fatto caso a uno strano fascio di luce intermittente, verde e rosso, che si trovava nella stanza da letto.

Gli inquilini hanno sospettato che potesse trattarsi di una microcamera nascosta, e così hanno deciso di denunciare la vicenda alla polizia. Così, dopo una serie di indagini, i poliziotti hanno appurato che i timori della coppia che aveva affittato l’appartamento erano reali. La Scientifica, dopo un sopralluogo nella casa, aveva rinvenuto una microcamera nascosta dentro un quadro elettrico.

A quel punto aveva avuto inizio l’inchiesta per comprendere chi fosse responsabile dell’insana azione. Chiaramente, i primi sospettati di un simile gesto sono stati proprio i proprietari dell’appartamento, come spiega El Progreso.

La coppia di proprietari si è beccata una denuncia, per aver posto quella microcamera «per registrare tutti gli incontri che avvenivano nell’appartamento in affitto», violando tuttavia la privacy degli inquilini a cui avevano affittato la casa. L’inchiesta, tuttavia, è ancora in corso.

Per il momento, la polizia ha voluto precisare che non si è appurata la divulgazione, su ogni mezzi, delle immagini riprese dalla microcamera nascosta. Se la polizia dovesse confermare che la coppia non ha diffuso le immagini riprese, la posizione dei due responsabili non subirebbe ulteriori cambiamenti in peggio.