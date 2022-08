Una storia che ha dell’assurdo, quella di Carna e Ganes Brooks. La coppia dopo un lungo soggiorno a Dubai, torna a casa, ma ad attenderli ci sono i nuovi inquilini abusivi che non li fanno più entrare.

Dopo un viaggio a Dubai durato tre anni, Carna e Ganes Brooks, sono tornati in Inghilterra, nella loro casa di proprietà a Dartford. Una volta rientrati, i due si sono recati a casa, ma l’hanno trovata occupata da nuovi inquilini che non ne hanno voluto sapere di farli entrare nell’abitazione. La coppia, peraltro, aveva già contattato a febbraio i nuovi inquilini per chiedere che lasciassero la casa, in vista del loro rientro.

«Abbiamo chiamato la polizia per un consiglio sulla questione. Gli agenti sono stati molto gentili, ma non hanno potuto fare granché: la legge, infatti, ci impedisce di provare ad entrare in casa. Per fortuna un amico della zona ci ha offerto un posto dove stare per qualche notte», ha riferito Ganes ad una tv locale». È stato questo il commento di Ganes ad una tv locale.

Effettivamente, secondo la legge, la giovane coppia non può entrare in modo forzato nell’abitazione, seppur di loro proprietà. Al momento l’unica strada percorribile è quella dell’attesa. Carna e Ganes Brooks dovranno aspettare la data del tribunale e lo sfratto e nel frattempo sono costretti a dormire su un divano. Sono ben due settimane che Ganes, uomo di 42 anni, è costretto a riposare seduto in posizione eretta.

Ma cosa è successo? La coppia si sarebbe trasferita a Dubai dal 2019, motivo per cui avrebbero dato in affitto la loro casa completamente arredata a una donna che conoscevano. È la stessa Carna a spiegare l’accaduto: «Era un accordo vantaggioso, il prezzo dell’affitto era buono e i nuovi inquilini, nelle nostre intenzioni, avrebbero potuto prendersi cura delle nostre cose».

«Non stiamo ricevendo l’affitto come concordato e quindi non siamo in grado di affittare un’altra proprietà poiché stiamo ancora pagando il mutuo di una casa in cui ora vive qualcun altro». Certamente la situazione è grave e la coppia non potrà rientrare nella sua abitazione per ancora altro tempo: Carna e Ganes Brooks, infatti, non possono ottenere un’udienza in tribunale per un avviso di sfratto fino a ottobre e l’inquilino deve ricevere un preavviso di un mese per andarsene.

Carna, per di più, ha un tumore e la mancanza di una residenza fissa con indirizzo le impedisce di trovare lavoro e poter portare la figlia a scuola.