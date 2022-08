Fa un passo indietro per scattare la foto e mette il piede nel vuoto: turista precipita nel burrone

Ancora una tragedia in alta montagna: un turista cade nel vuoto mentre indietreggia per scattare una foto ricordo.

La vittima è un turista tedesco salito in montagna assieme alla compagna. Lo sfortunato incidente è avvenuto quando i due erano riusciti a raggiungere la vetta.

Una foto ricordo per immortalare un momento speciale. Ma in un attimo quello che doveva essere un semplice gesto per scattare una foto ricordo in cima alla montagna si è tramutato in tragedia per un turista tedesco. Non si è accorto del burrone che si apriva dietro di lui. E così è caduto nel vuoto perdendo la vita.

Una tragedia che si è consumata domenica sul confine tra Austria e Svizzera, sul Greitspitz, una vetta di 2.870 metri delle Alpi di Samnaun. A morire nello sfortunato incidente un pensionato tedesco 77enne. Aveva scelto quel luogo per passare una giornata assieme alla compagnia, una donna spagnola di 63 anni, che lo ha visto precipitare sotto i suoi occhi senza poter intervenire.

All’origine della tragedia la ricerca dell’angolo migliore per la foto ricordo

Secondo quanto ricostruito dalla polizia del Tirolo, l’uomo era intento a scattare una foto ricordo alla sua compagna. Stava indietreggiando per trovare l’inquadratura migliore quando è avvenuta la tragedia. I due avevano raggiunto la cima della vetta. A quel punto volevano immortalare il momento in una foto ricordo ma il 77enne potrebbe aver trascurato il fatto di trovarsi direttamente sopra a uno strapiombo.

La ricerca dell’angolo giusto per la foto, stando alla prima ricostruzione dei fatti, sembra essergli stata fatale. Il turista tedesco ha fatto qualche passo indietro. Ma ha messo il piede nel punto sbagliato, non accorgendosi che dietro di lui c’era il vuoto.

L’uomo ha perso così l’equilibrio cadendo all’indietro per una sessantina di metri su una parete rocciosa a strapiombo. Alcuni alpinisti che erano in zona hanno allertato i servizi di emergenza locali. Ma i successivi soccorsi si sono rivelati inutili. i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso: il corpo senza vita del 77enne è stato portato a valle con l’elicottero della polizia con una fune e poi trasportato a valle dal servizio di soccorso alpino.