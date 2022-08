Ospiti in topless, ministro Sanna Marin di nuovo nella bufera:«Mi scuso»

In seguito a un filmato in cui balla, ora esce una foto che ritrae due influencer nella sua casa di Helsinki che fa esplodere la polemica

Nuovo scandalo per la ministra capo della Finlandia, Sanna Marin, 36 anni. Dopo le polemiche perché si era messa i pantaloncini corti a un concerto rock, la festa con gli amici dopo cui ha presentato di sua sponte un test antidroga negativo, ora, un nuovo episodio ha scosso la sua tranquillità.

Nello specifico, sta circolando in questi giorni sul web, la foto di due influencer in topless nella residenza di Sanna Marin ad Helsinki. Nello specifico, la polemica è fondata sui seguenti dettagli: nell’immagine, si notano due ragazze bionde che hanno il top alzato e si coprono i seni con un cartello che recita “Finland”, dopodiché c’è un bacio tra le due donne.

Marin, a proposito di quanto occorso, si scusa e commenta che effettivamente si tratta di una foto inappropriata. Tra l’altro, si tratta di una foto che non sarebbe dovuta essere fatta. Poi spiega:«Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme, ma per il resto non è successo nulla di straordinario durante l’incontro».

Marin ha inoltre comunicato che il party nella sua abitazione si è tenuto dopo il festival Ruisrock, quello per cui le hanno contestato l’aver indossato pantaloncini troppo corti, nel mese di luglio.

Ma la stampa finlandese afferma che le due influencer che la ministra ha ospitato nella propria residenza, si sono scattate la foto nei bagni, al piano di sotto, bagni riservati agli ospiti del party.

Si tratta di giorni alquanto duri per la prima ministra finlandese, che da diverso tempo è impegnata a difendersi da accuse sul suo modo di vivere che in molti considerano poco attinente al ruolo politico che la 36enne ricopre. Alcune donne, sue supporter, affermano che invece è la normale esistenza di una giovane donna che è a capo di un Paese.

Che sia giusto o meno, la prima ministra deve sempre trovarsi in una posizione in cui deve fornire spiegazioni su come balla mentre il suo Paese ha ricevuto il sì per l’ingresso nella Nato, o mentre, come altri Stati europei, chiede di non dare visti turistici a cittadini che provengono dalla Russia.

Tuttavia, c’è grande attenzione sulla sua vita privata, tant’è che la vice ministra, Annika Saariko, ha asserito che lo stile di vita che emergeva dalla foto, non rappresenta il modus vivendi dei finlandesi che invece vivono una crisi per i rincari. Non si sa cosa la ministra capo abbia replicato a tale commento, ma tempo fa ha detto che auspicava che nel 2022, «si possa accettare che anche una persona che prende le decisioni per un Paese possa ballare, cantare e andare alle feste».