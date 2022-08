Bianca Balti, annuncio choc della modella: “Rischio un tumore, dovrò operarmi”

Ha appena fatto un annuncio choc la nota modella Bianca Balti, nella quale ha ammesso il rischio di avere un tumore, ecco di cosa si tratta e le terapie a cui sarà sottoposta nei prossimi mesi.

Una volta terminato gli studi e conseguito il diploma al liceo classico nella sua Lodi, per Bianca Balti ha inizio l’attività di supermodella, divenendo nel giro di poco tempo una delle più apprezzate in Italia e non solo.

Sfilerà nelle passerelle più importanti del mondo, ed il suo volto comparirà come testimonial di diversi prodotti. Anche il mondo del cinema e della televisione la noteranno, tanto da essere scelta per alcuni film ed alcuni programmi televisivi, tra cui spicca la presenza di valletta nel 2013 al Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio in quella edizione.

A livello sentimentale è stata legata al fotografo Christian Lucidi, con cui si è sposata ed ha avuto una figlia, in seguito avrà una secondogenita da un altro matrimonio. Nelle ultime ore, una notizia ha sconvolto i fan della modella e relativa alle sue condizioni di salute.

Cosa è accaduto

Attraverso una newsletter, la Balti ha comunicato di aver iniziato dal 13 agosto scorso il secondo ciclo di stimolazione ovarica, specificando di essersi sottoposta un anno e mezzo fa al primo trattamento.

Gli era infatti stato riscontrato una mutazione genetica con il rischio di contrarre un tumore ovarico in una percentuale oscillante tra l’1 ed il 40%, motivo per il quale si è dovuta sottoporre a tali cure.

Come procederà il recupero

Se nel primo ciclo vi era stato il congelamento di 5 ovociti sani, dopo il secondo trattamento vi è stato il rilevamento chirurgico degli ovociti stessi. Come spiegato dalla stessa modella lodigiana, in autunno dovrà rimuovere ovaie e tube.

Tramite tale rimozione, si eviterà da un lato la possibilità di tumore ovarico, ma dall’altra parte di rimanere incinta in modo spontaneo. Come spiegato dalla stessa Bianca Balti, la sua è stata una decisione sofferta ma la più logica per andare in menopausa adesso e poter sperare in una gravidanza in futuro, decidendo per questa scelta in modo da non avere più rimpianti.