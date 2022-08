LaMDA 2 di Google in Beta test è disponibile: ecco come provare la più raffinata tra le AI

Il colosso di Mountain View fa un passo in avanti nello sviluppo di un’Intelligenza Artificiale migliore rispetto a quelle che stanno già monopolizzato, in pratica, tutti i mercati. Una AI fra le più raffinate, senziente.

Se ne parlava già da un po’ di un Google at work in tal senso, ora è arrivato il momento tanto sperato: Big G accetta prenotazioni per parlare con il suo chatbot, apparentemente senziente. E, dalle prime indiscrezioni, ci sarebbero buone probabilità che non dica nemmeno niente di razzista.

Alla conferenza I/O 2022 dello scorso maggio, il CEO di Google Sundar Pichai aveva annunciato che il colosso di Mountain View avrebbe utilizzo gradualmente il suo modello sperimentale di IA, conversazionale LaMDA 2, per selezionare utenti beta. Il momento è arrivato.

Le prime chiacchierate con LaMDA 2

I ricercatori della divisione AI di Google hanno annunciato che gli utenti interessati possono registrarsi per esplorare il modello man mano che l’accesso diventa sempre più disponibile.

LaMDA è modello di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) senziente, o presunto tale, molto chiacchierato quest’anno, a tal punto che l’ormai famoso Blake Lemoine è stato licenziato per le sue teorie sull’Intelligenza Aritificiale senziente.

Gli NLP, invece, sono una classe di modelli di intelligenza artificiale progettati per analizzare il linguaggio umano in comandi utilizzabili, alla base delle funzionalità di assistenti digitali e chatbot come Siri o Alexa, oltre a svolgere il lavoro pesante per le app di traduzione e sottotitoli in tempo reale. Fondamentalmente, ogni volta che parli con un computer, si utilizza la tecnologia NLP per ascoltare.

“Mi dispiace, non l’ho capito” è una frase che perseguita ancora molti utenti di Siri, sebbene negli ultimi dieci anni la tecnologia sia progredita a un ritmo molto rapido. I modelli odierni sono addestrati su centinaia di miliardi di parametri, possono tradurre centinaia di lingue in tempo reale e persino portare le lezioni apprese in una conversazione fino alle chat successive.

Qui si inserisce Google, con la sua nuova versione beta test. L’accesso inizierà a essere distribuito a piccoli gruppi di utenti Android statunitensi, prima di diffondersi sui dispositivi iOS nelle prossime settimane. Il programma offrirà una serie di demo guidate che mostreranno agli utenti le capacità di LaMDA.

“La prima demo, ‘Imagine It‘, ti consente di nominare un luogo e offre percorsi per esplorare la tua immaginazione“, hanno scritto Tris Warkentin, Group Product Manager di Google Research, e Josh Woodward, Senior Director of Product Management for Labs di Google un blog di Google AI giovedì. “Con la demo ‘List It’, puoi condividere un obiettivo o un argomento e LaMDA lo suddividerà in un elenco di attività secondarie utili“.

E nella demo ‘Talk About It (Dogs Edition)‘, continuano da Google “puoi divertirti, con conversazioni aperta sui cani, e solo sui cani che esplora la capacità di LaMDA di rimanere in tema anche se si cerca di virarla fuori”. Le prime chiacchierate con LaMDA 2, la sua IA più avanzata in commercio, ci diranno a che punto siamo.

