Calcio e politica: cosa tifano gli elettori dei partiti italiani?

Giorgia Meloni va forte tra i tifosi di Lazio e Atalanta, il Pd e Italia Viva tra quelli della Fiorentina mentre il Movimento 5 Stelle piace molto a quelli del Napoli. Ecco cosa tifano gli elettori delle squadre di calcio della Serie A.

Calcio e politica sono un connubio spesso taciuto ma evidente. I tifosi sono ovviamente degli elettori e hanno delle preferenze politiche che i leader di partito cercano, seppure velatamente, di alimentare per ottenere maggiore consenso. In una fase come questa a poche settimane del voto politico, abbiamo pescato un sondaggio pubblicato da Termometro Politico che definisce quali sono le preferenze dei tifosi relativamente ai partiti politici che si presenteranno al voto del 25 settembre.

FDI E PD SEMPRE AVANTI

Fratelli d’Italia è il primo partito tra i tifosi di Lazio e Atalanta con oltre il 31% delle preferenze di voto, mentre tra gli Juventini e le squadre più piccole della Serie A è intorno al 20%. Molto bene anche il Partito Democratico che si attesta intorno al 29,7% tra i tifosi della Fiorentina, a Firenze i dem sono molto forti così come Azione e Italia Viva, del resto Matteo Renzi è stato sindaco della città e ha ancora molto consenso in quella zona.

La Lega va forte tra i tifosi dell’Atalanta con il 20% dei consensi, Bergamo è una città che ha sempre votato per il Carroccio e non a caso è il partito meno votato tra i tifosi del Napoli con il 6,7%. La squadra partenopea è appannaggio del Movimento 5 Stelle dove raccoglie un sonoro 17%, ben sopra quelli che sono i sondaggi sul partito di Giuseppe Conte e Beppe Grillo.

Il Milan non tradisce Silvio Berlusconi nonostante non ne sia più il presidente, per i milanisti Forza Italia vale il 13,5% ma se la cava bene anche con gli interisti 12,4% e molto male con il 2,7% tra i napolisti.

COSA TIFANO GLI ITALIANI

La classifica delle squadre italiane, secondo le preferenze degli intervistati, vede invece in testa la Juventus con 23,9%, in forte calo rispetto agli scorsi anni, seguita da Milan e Inter con 18% e 17,5% e dal Napoli con il 10,3%. Bene anche la Roma con l’8,6% che distanzia di molto la rivale Lazio con solo il 2,5%.

Non male la Fiorentina che raccoglie il 3,4% del tifo nazionale mentre tra le prime 8 dello scorso campionato ultima è l’Atalanta con l’1,2%. Le squadre minori infine si dividono il 14,7%.

I SONDAGGI SUI PARTITI

Fratelli d’Italia si conferma finora primo partito nel Paese con il 24%, quasi un punto e mezzo di vantaggio sul Partito Democratico, posizionato al 22,6%. Al terzo posto, con il 14,5% la Lega, seguita dal Movimento 5 Stelle all’11%. Più distanti Forza Italia al 7% e Azione-Italia Viva al 5,8%. La lista Sinistra-Verdi avrebbe il 3,7%, Italexit il 3,1%. Gli altri partiti oscillano tra il 3% e l’1,5%, si tratta di +Europa, Impegno Civico, Noi Moderati e Unione Popolare. I dati sono stati sviluppati dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.