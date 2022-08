Orrore, madre “istruisce” la figlia di 12 anni a fare sesso con il proprio compagno

La coppia ora rischia di essere processata. Ora la 12enne vive con suo padre

Una 40enne è accusata di aver “istruito” la figlia dodicenne a fare sesso con il suo compagno. Ora la donna e il fidanzato, anche lui 40enne, rischiano di essere processati.

Come riporta Il Gazzettino, la pm Barbara Sabbatini ha chiuso l’inchiesta e la coppia potrebbe essere processata per violenza sessuale su minore. La bambina in questione ha 12 anni, e la madre l’avrebbe spinta a fare sesso con il proprio compagno di 40 anni.

A fare queste accuse è la ragazzina, che una psicologa ha sentito e ha ritenuto il racconto attendibile. Ad abusare di lei sarebbe stato il compagno della mamma, ma a istruirla su come fare sesso con lui sarebbe stata la stessa madre.

I fatti risalirebbero all’estate 2019, ma l’accaduto sarebbe emerso l’anno successivo, nel 2020, quando la bambina ha rivelato ogni cosa alla nuova compagna di suo padre.

L’uomo accusato di stupro, che è abbiente e fa arti marziali, si sarebbe subito interessato alla ragazzina, giungendo a chiedere a sua madre foto hot della 12enne, e la mamma della ragazzina gliele avrebbe mandate senza opporsi. Né, tantomeno, si rifiuta quando l’uomo le chiede addirittura di avere un incontro con la figlia.

Le accuse mosse nei confronti della coppia di 40enni sono orribili. In breve, la donna avrebbe chiesto alla figlia di mettere un intimo sexy, poi avrebbe esortato l’uomo a raggiungerle, e poi avrebbe fatto fare sesso alla figlia con il suo compagno 40enne sotto il suo stesso sguardo. Ora la ragazzina vive con suo padre, che ha avuto l’affido esclusivo della figlia, mentre per madre e compagno della ragazzina c’è il rischio di rinvio a giudizio. Saranno i magistrati a capire se le terribili accuse sono vere.