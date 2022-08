WhatsApp, arriva la svolta: non serviranno più app terze per questa utilissima funzione

WhatsApp ha avuto in mente di lanciare un nuovissimo progetto che potrebbe fare al caso nostro, specialmente qualora fossimo interessati ad un miglioramento notevole dell’applicazione stessa. D’altronde vediamo sempre degli update molto interessanti al riguardo e che ci soddisfano più di qualunque altra cosa, ragione per cui siamo pronti a parlare di un nuovo argomento non solo innovativo, ma anche diverso da tutti gli altri.

Attualmente, WhatsApp, sta lavorando su due nuove attese funzionalità comparse sul client iOS. Si tratta della possibilita di recuperare i messaggi eliminati, nonché una funzione che consente agli amministratori di cancellare i messaggi inviati all’interno dei gruppi amministrati. Le informazioni vengono a galla grazie a WABetaInfo, precisamente dalla beta 22.18.0.70 di WhatsApp per iOS dove sono è stato rilevato il codice che permette ad ogni utente di recuperare i messaggi eliminati per sbaglio.

Ma quanto può essere utile questa possibilità? Ora ve lo spieghiamo con un esempio: quando si elimina un messaggio avremo modo di scegliere l’opzione “Per me” e non “Per tutti”, oppure nel momento in cui si banalmente si elimina il messaggio sbagliato. Chiaramente non ci sono mai state delle alternative a parte quelle che vi abbiamo appena esposto, e questo non ha fatto altro che rendere WhatsApp maggiormente monotono rispetto ad altre piattaforme simili. Tuttavia, qual è la grande miglioria che loro vogliono apportare?

La grande impostazione che presto potremo utilizzare sull’app di Meta

Con la novità si potrà di recuperare il messaggio eliminato selezionando il tasto “Undo“, che sarebbe Annulla in italiano, all’interno di una piccola interfaccia che informerà dell’eliminazione in corso del messaggio selezionato. L’opzione è apparsa solo ad alcuni dei beta tester che hanno avuto modo di provare il client aggiornato, e al momento non sappiamo entro quanto tempo dall’invio del messaggio potremo recuperarne il contenuto. Sono poche le informazioni di cui siamo al corrente adesso, ma già da quelle si può evincere tranquillamente come sia una innovazione in tutto e per tutto.

Comunque vi ricordiamo che sia apparsa nell’ultima versione del client di WhatsApp per iOS pure la feature che mette a disposizione la possibilità – per gli amministratori di gruppo però – di eliminare qualsiasi messaggio per tutti. La feature, anch’essa disponibile per un numero selezionato di beta tester, permetterà di avere una moderazione più efficace nei gruppi, come già accade avviene su altre piattaforme come Discord. Potremmo citarne anche altre eventualmente, ma questa è tra le più famose.

Tutto quello che dovremo fare, ora come ora, sarebbe di aspettare e di vedere quando e come decideranno di aggiornare WhatsApp per i sistemi operativi. Sicuramente vedremo degli ottimi risultati soltanto in seguito, ma attualmente dovremo rimanere in allerta per riuscire ad aggiornare in tempo la nostra amata applicazione. È importante che ciò accada visto e considerato che dovremo utilizzare l’app, quindi cerchiamo di informarci e di non perdere nessuna notizia rilevante.