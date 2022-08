Apple un nuovo evento ad ottobre per presentare nuovi dispositivi: cosa dobbiamo attenderci?

Settembre è alle porte, così come gli iPhone 14, gli Watch Series 8 e chissà cos’altro avrà in mente di annunciare Apple. Ma il colosso di Cupertino ha tutta l’aria di organizzare un nuovo evento a ottobre, per presentare altri dispositivi.

Una volta rilasciati gli attesissimi eredi dei riuscitissimi iPhone 13, con annessi gli orologi di nuova generazione, Tim Cook e compagnia si concentrerà sui nuovi iPad, Mac e sui loro imminenti sistemi operativi: iPadOS 16 e macOS Ventura

È passato un po’ di tempo da quando 9to5Mac ha iniziato a segnalare che Apple sta lavorando sul nuovo iPad Pro e sull’iPad di decima generazione. Non solo, ma il colosso californiano sta anche preparando una gamma di nuovi Mac in questo 2022. Anche Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On ha anche fornito alcune curiosità su ciò che si aspetta che Apple introduca tra un paio di mesi.

Apple at work: aggiornamenti più significativi per l’iPad più economico

Nella newsletter pubblicata ad agosto, Gurman afferma che “si aspetterebbe un iPad Pro rinnovato con un processore M2“. Con due versioni, iPad Pro da 11 pollici con display LCD e iPad Pro da 12,9 pollici con tecnologia miniLED, Apple prevede di portare la connessione MagSafe su questi tablet.

Questi device potrebbero aprire nuovi orizzonti: che partono da un miglioramento della durata della batteria, con nuovi accessori. Proprio come l’iPhone 14 sarà il protagonista dell’Apple September Event, tutti gli occhi sono puntati sul nuovo iPad Pro in questo presunto evento di ottobre.

Apple ha lavorato su aggiornamenti più significativi per il suo iPad più economico. I report di 9to5Mac rivelano che il nuovo iPad di decima generazione (nome in codice J272) sarà dotato di una porta USB-C invece di Lightning. Ciò significa che Apple sta finalmente pianificando di portare USB-C sull’intera gamma di iPad. Era ora!

Con USB-C, gli utenti di iPad entry-level potranno anche collegarlo facilmente a display esterni più moderni come Studio Display di Apple. Il nuovo iPad entry-level sarà caratterizzato da un display retina con la stessa risoluzione del display dell’iPad Air. Si ipotizza un leggero aumento dello schermo a 10,5 pollici o addirittura 10,9 pollici. Tuttavia, le specifiche del display più moderne come un’ampia gamma di colori con DCI-P3 e una maggiore luminosità rimarranno esclusive degli iPad più costosi.

Gurman conferma anche con 9to5Mac e afferma che questo tablet avrà il chip A14 Bionic. La lunga onda di settembre potrebbe continuare a ottobre, il mese ad hoc per il nuovo tablet.