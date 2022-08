DAZN, nuove condizioni su gli abbonamenti: ecco quanto cambieranno e cosa interesseranno

Sono state rese pubbliche tutte le nuove modifiche contrattuali che hanno a che fare con DAZN, e pare che non saranno poche. Molti speravano di non vedere ulteriori cambiamenti, specie a seguito di tutte le notizie che abbiamo sentito ultimamente, ma se TIM ha deciso di rigirare nuovamente le carte in tavola c’è poco che possiamo fare. Ma qual è il miglior modo per affrontare la questione? Semplice: analizziamo tutte le dichiarazioni uscite in merito e vediamo come muoverci.

DAZN ha modificato ancora una volta le sue condizioni contrattuali, quindi non aspettiamoci di vedere nuovamente le stesse imposizioni di prima. Prima di arrivare a conclusioni affrettate, vi diciamo che sono state rilasciate alcune dichiarazioni importanti in merito e che sanciscono in maniera approfondita la decisione finale del sito di streaming. Di seguito, per esempio, possiamo vedere un primo annuncio ufficiale:

“A partire dal 1° novembre 2022, in conseguenza delle variazioni introdotte da DAZN alle proprie Condizioni di Utilizzo e Carta dei Servizi, saranno conseguentemente adeguate le modalità di fruizione dei contenuti DAZN inclusi nelle seguenti offerte TIMVISION, attivate entro il 30 giugno 2022: TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix, TIMVISION Gold”.

Le dichiarazioni di TIM in merito al cambiamento delle condizioni contrattuali di DAZN

Continuiamo con i documenti ufficiali, nei quali possiamo leggere che: “Si evidenzia, in particolare, che, nel rispetto delle nuove condizioni di utilizzo del servizio DAZN, dal 1° novembre 2022 i Clienti potranno associare al proprio account DAZN fino a un massimo di due dispositivi supportati e, se connessi alla propria rete Internet domestica (cavo o Wi-Fi) potranno anche utilizzarli contemporaneamente per fruire del Servizio DAZN. In tutti gli altri casi, si potrà fruire del servizio DAZN su un unico dispositivo“.

Ma questo che cosa significa? Pare che TIM abbia annunciato la modifica delle condizioni contrattuali relative alle proprie offerte con DAZN, e le conseguenti azioni a disposizione dei clienti. Ciò è avvenuto perché “si precisa, infine, che il costo mensile delle offerte TIMVISION che includono i contenuti di DAZN non varierà, rispetto alle condizioni economiche attualmente in essere. I clienti, con un’offerta TIMVISION che include i contenuti DAZN attivata entro il 30 giugno 2022, che non intendano accettare anche una sola delle variazioni sopra indicate, hanno il diritto di recedere dall’offerta TIMVISION che include i contenuti di DAZN entro il 31/10/2022, senza penali né costi“.

Ricordatevi un dettaglio fondamentale: il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione può essere esercitato chiamando il Servizio Clienti, facendone richiesta dall’Area Clienti MyTIM o attraverso altre modalità che hanno a che fare con una conversazione telefonica. Per chi disponesse di un decoder in comodato uso gratuito, invece, è tenuto a restituirlo entro 30 giorni dall’esercizio del diritto di recesso, seguendo le istruzioni che verranno comunicate tramite la e-mail dove viene specificato già dal titolo stesso.