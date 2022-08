iPhone 14 e Apple Watch 8 quanto costeranno? Le previsioni per i nuovi dispositivi Apple

Ancora qualche settimana di attesa. Non di più. Poi il super evento del 7 settembre rappresenterà un punto di svolta per tutti gli amanti dei prodotti marchiati dalla Mela più famosa al mondo. Quest’anno Apple dovrebbe addirittura raddoppiare: un altro evento, infatti, è in programma ad ottobre. Calma, step by step.

C’è ancora un mesetto di tempo per degustare i succulenti iMac, prima i quattro nuovi Melafonini, senza dimenticare che nell’evento del 7 settembre il colosso di Cupertino svelerà anche gli orologi di nuova generazione, giunti alla Serie 8.

I fantastici quattro iPhone 14 evidenzieranno delle novità rispetto ai loro predecessori. Scompare, infatti, la linea mini, troppo piccolo quello smartphone, finito subito in un angolo della memoria. Quattro Melafonini equamente divisi: due standard (includendo la versione Max), due Pro. E una grandissima novità.

Quattro iPhone equamente divisi: via il notch nei Pro e super fotocamera

Gli iPhone 14 Pro e Pro Max non avranno più l’odiato notch, quella tacca che ha veramente stufato molti appassionati dei prodotti Apple. Al suo posto una sorta di tondino, molto più piccolo, almeno nelle previsioni. Sempre sui Pro, ci dovrebbe essere un nuovo processore A16 e una nuova fotocamera da 48 megapixel. Che confermerebbe la strategia di Apple di migliorare tantissimo il comparto fotografico, già evidenziato con gli iPhone 12 e 13.

I modelli standard, invece, dovrebbero essere gli ultimi col processore A15 e con l’odiato notch, quella barra orizzontale situata nella parte alta del Melafonino dove ci sono i sensori del comparto fotografico, mal digeriti da moltissimi appassionati dei prodotti Apple.

Importantissime le indiscrezioni che arrivano per gli storage, quello spazio di archiviazione in cima alla lista dei desiderata, nel momento in cui si passa a un nuovo smartphone. Ebbene, il taglio minimo dell’archiviazione interna dei modelli Pro dovrebbe passare dagli attuali 128GB ai futuri 256GB. Dovrebbe essere questa la proposta: iPhone 14, 128GB/256GB/512GB. iPhone 14 Max, 128GB/256GB/512GB. iPhone 14 Pro, 256GB/512GB/1TB. iPhone 14 Pro Max, 256GB/512GB/1TB.

I fantastici 4 di Apple dovrebbero costare di più degli iPhone 13. Poco al di sotto dei 1000 euro per la versione standard e quella Max (circa 100 euro più alta), le previsioni per i Pro sono di circa 1.099 dollari (più o meno 1100 euro) per l’iPhone 14 Pro e addirittura 1.199 dollari (poco più di 1200 euro) per l’iPhone 14 Pro Max.

Capitolo Apple Watch Series 8, meno novità: stesso design, modalità a bassa potenza, maggiore durata della batteria, spicca il rilevamento della temperatura e un nuovo chip S8. Probabile anche un “Apple Watch Pro” di fascia alta. Tre nuovi orologi, almeno stando alle ultime indiscrezioni: standard, Apple Watch SE e Rugged.

