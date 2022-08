I Pokémon conquistano la Mini: ecco il simpatico concept che potrebbero sviluppare assieme

È appena arrivato al Gamescom di Colonia un nuovissimo progetto che ha a che fare con i Pokémon, e a giudicare dalle imnagini che sono state fornite pensiamo che abbia davvero dell’incredibile. Ma non fraintendete: non si tratta di una illustrazione o di un altro tipo di disegno fatto ad hoc, bensì di una vera e propria automobile che si pensa potrà essere anche utilizzata. Ma come è fatta, e in che circostanza la hanno pensata?

Lo sponsor principale della Gamescom di Colonia non è altro che Mini, e da quello che abbiamo visto avrà luogo sino al 28 agosto. Come sappiamo, si tratta di un evento molto importante per l’industria videoludica e ora ritorna in presenza. E in occasione del suo grande ritorno, Mini ha allestito una versione molto speciale della sua Concept Aceman, prototipo presentato alla fine di luglio che anticipa il futuro linguaggio stilistico della compagnia.

È nientemeno che la Mini Concept Aceman, che debutta in anteprima alla rassegna di Colonia. Oltre ad essere stata realizzata in collaborazione con Pokémon, presenta una costruzione davvero fenomenale: la carrozzeria esterna è praticamente la stessa, ma è all’interno che si entra, nel senso letterale del termine, nell’universo delle creaturine affascinanti di Satoshi Tajiri.

Le meccaniche del veicolo

La Mini Aceman ha portato un sistema operativo di ultima generazione, costruito sullo stack software Android open source project e con un cruscotto intorno allo schermo rotondo centrale che è piatto e pensato per richiamare la forma di una soundbar. Quest’ultimo aspetto è soprattutto funzionale, perché il display dello schermo centrale può essere esteso per essere proiettato sull’intera superficie. Ed è questa la funzionalità sfruttata dalla Mini per dare vita ai Pokémon.

L’abitacolo ci dona una serie di animazioni con Pikachu che, quando si aziona la levetta dell’experience mode, si impossessa del display oled. Tramite l’impiego della tecnologia di proiezione, l’animazione si estende pure al cruscotto, alle portiere anteriori e fino ad arrivare sulla superficie orizzontale sotto le portiere. Insomma, è davvero incredibile che abbiano pensato a tutto.

In uno di questi, oltretutto, la Poké Ball appare prima nel display oled centrale per poi muoversi e in seguito aprirsi, ed emettere un bagliore blu che si sposta dal display attraverso il cruscotto e la barra luminosa delle portiere, sino all’esterno dell’auto. In un altro ciclo di animazioni, continuando, Pikachu appare sullo schermo lanciando in seguito un attacco di fulmini giallo brillante che attraversa tutto il veicolo, dall’interno fino alla parte esterna precisamente.

A parte la Mini Concept Aceman, la casa inglese, alla Gamescom, ha mostrato la vettura persino in una versione action pack. Nella confezione trasparente, tipica delle action figure chiaramente, oltre alla vettura sono presenti accessori molto particolari come i cerchi in lega con una Poké Ball al centro per esempio. Ma a noi interesserà mai un prodotto simile, seppur bellissimo da vedere? Non lo escludiamo, ma ciò è una questione di gusti sostanzialmente.